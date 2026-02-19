Búsqueda de Nancy Guthrie: Fiscalía de Sonora aclara que no ha recibido solicitud de colaboración para localizarla

La Fiscalía de Sonora aclaró que no ha recibido una petición por parte de las autoridades estadounidenses para localizar a Nancy Guthrie en territorio mexicano. (Crédito de la imagen: FBI/ZUMA Press Wire)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aclaró que no ha recibido una petición formal de las autoridades estadounidenses o mexicanas para colaborar en la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, desaparecida en Tucson, Arizona, el pasado 1 de febrero de 2026.

En un comunicado publicado la noche del miércoles 18 de febrero, la FGJES aclaró que, contrario a lo que se ha afirmado en medios, la institución no ha recibido solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información en relación con dicho caso.

No obstante, la Fiscalía precisó que en caso de recibirse la petición oficial a través de los canales institucionales correspondientes, la solicitud se atenderá “con plena disposición y en el marco de sus atribuciones legales y los mecanismos de cooperación vigentes”.

Antes de este pronunciamiento, medios nacionales habían publicado versiones que señalaban una supuesta colaboración directa entre la Fiscalía de Sonora y el FBI, así como la existencia de una búsqueda binacional coordinada oficialmente.

La versión de que Nancy Guthrie podría haber sido trasladada a México surgió a partir de un reporte difundido por TMZ. Según ese medio estadounidense, el FBI habría considerado la posibilidad de que la mujer cruzara la frontera, por lo que ya buscaba extender la búsqueda hacia territorio mexicano. Sin embargo, dicha hipótesis forma parte de las líneas de investigación en evaluación y hasta ahora no existe confirmación oficial de que Guthrie haya sido llevada a México.

Madres Buscadoras de Sonora se suman a la localización

Ficha de búsqueda de Nancy Guthrie difundida por el colectivo. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora)

Por otro lado, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora anunció su participación en la difusión de la ficha de desaparición de Nancy Guthrie y en la recepción de información que pueda coadyuvar a su localización.

El colectivo difundió la ficha con fotografía, datos de contacto y la leyenda “Desaparecida en Tucson, Arizona, 01 de febrero del 2026”, además del teléfono 662 341 5616 y correo electrónico madresbuscadorassonora@gmail.com.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo, explicó en entrevista con Radio Fórmula Sonora que la petición provino de un familiar de Nancy Guthrie y que Madres Buscadoras extendió la difusión en sus redes y grupos de búsqueda.

“Me solicitaron el apoyo y nosotros, como siempre, atendemos los llamados; vamos a estar difundiendo y esperando que la persona que se la llevó la entregue, porque es una persona grande (de edad)”, declaró Flores a la periodista Michelle Rivera. Señaló que no precisó el parentesco del familiar que se contactó, pero que la prioridad del colectivo es la difusión para ampliar la red de búsqueda.

Flores añadió que no es la primera vez que reciben notificaciones sobre personas desaparecidas en Estados Unidos, y que Madres Buscadoras de Sonora ha colaborado en otros casos similares.

Subrayó que el hecho de recibir estas solicitudes no implica que se presuma que la persona está sin vida, sino que el objetivo es difundir la información para aumentar las posibilidades de localización.

Destacó la credibilidad y alcance que ha logrado el colectivo, por lo que muchas familias confían en su labor para estos llamados.

¿Qué se sabe de la desaparición de Nancy Guthrie?

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la periodista Savannah Guthrie de NBC, ocurrió el 1 de febrero en la zona de Catalina Foothills, Tucson, Arizona.

Nancy Guthrie, madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, quien desapareció de su casa en Tucson, Arizona, EE. UU., el 1 de febrero de 2026, posa con Savannah en una fotografía sin fecha. Cortesía de NBC/Today/Distribuido vía REUTERS.

Guthrie fue vista por última vez en su domicilio, y la familia reportó su ausencia al notar que no asistió a su servicio religioso el domingo. En la vivienda se hallaron rastros de sangre y sus pertenencias, incluido su teléfono móvil y medicamentos, permanecían en el sitio.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, informó en su momento que las autoridades consideraban el caso como una sustracción forzada y descartaron la hipótesis de salida voluntaria.

Más tarde, imágenes recuperadas de la cámara de seguridad del domicilio mostraron a un individuo enmascarado y armado manipulando el sistema de videovigilancia la madrugada del hecho. El FBI y la policía han recibido alrededor de 30.000 reportes y llamadas con posibles pistas.

Fotografía cedida por el FBI que muestra el cartel de búsqueda de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años desaparecida desde la noche del sábado 31 de enero en la ciudad de Tucson, Arizona (Estados Unidos). EFE/FBI

Entre las evidencias clave, el FBI identificó recientemente un guante con perfil genético masculino desconocido, hallado a tres kilómetros de la residencia, que coincide visualmente con el utilizado por el sospechoso captado en video. Las autoridades enviaron la muestra a un laboratorio privado en Florida y analizan la posibilidad de emplear genealogía genética (incluyendo apoyo de la empresa Othram) para identificar al responsable.

La investigación, que involucra a más de 400 agentes federales y estatales, incluye el análisis de cámaras urbanas, lectores de matrículas y revisiones en áreas cercanas a la vivienda y a la residencia de familiares de la víctima.

La familia recibió cartas de rescate, pero no se ha confirmado su autenticidad ni se ha establecido contacto verificable con los presuntos responsables.

La familia Guthrie, encabezada por la conductora de NBC Savannah Guthrie, ha mantenido una activa campaña de difusión en redes sociales y medios, agradeciendo el apoyo y solicitando la colaboración pública para obtener información sobre el paradero de Nancy. Savannah publicó mensajes expresando fe y esperanza en la recuperación de su madre.