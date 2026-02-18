¿Tiene algún efecto el calor sobre el reciente brote de sarampión en México? Esto se sabe

Sarampión y calor. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Mientras las autoridades sanitarias intensifican la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, surge una pregunta relevante ante el inicio de la temporada de calor: ¿pueden las altas temperaturas influir en la evolución del brote en el país?

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark García, informó que los estados con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes son Jalisco, Colima y Chiapas. En números absolutos, Jalisco encabeza la lista con 2 mil 459 casos confirmados, seguido de Chiapas con 546 y la Ciudad de México con 233. También destacan Sinaloa, Sonora y Puebla entre las entidades con mayor número de contagios acumulados en 2025 y 2026.

Aunque el calor no causa sarampión —una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea—, sí puede generar condiciones que influyan indirectamente en su propagación o en la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Con la próxima llegada de la temporada de calor a México, autoridades han hecho el llamado a la población a mantener las medidas de vacunación e higiene. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Durante las olas de calor, es común que aumenten las atenciones médicas por deshidratación, golpes de calor y enfermedades gastrointestinales, lo que puede presionar los servicios sanitarios en estados con alta transmisión activa. En entidades como Jalisco y Chiapas, donde ya existe una carga significativa de casos, esta presión adicional podría complicar la logística de vacunación y seguimiento epidemiológico si no se refuerzan los recursos.

Además, las altas temperaturas pueden afectar la cadena de frío necesaria para conservar la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Las fallas eléctricas o interrupciones en la refrigeración, más frecuentes en periodos de calor extremo, podrían comprometer la eficacia de las dosis si no se cuenta con sistemas de respaldo adecuados.

Otro factor relevante es el comportamiento social. En periodos de calor intenso, las personas suelen concentrarse en espacios cerrados con ventilación limitada o aire acondicionado, lo que podría facilitar la transmisión del virus en caso de que haya personas infectadas, dado que el sarampión puede permanecer suspendido en el aire durante varias horas.

La vacunación es la principal medida para prevenir contagios. Imagen de archivo. EFE/ Felipe Gutiérrez

Ante este panorama, el Gobierno de México anunció que estados como Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Chiapas, Tabasco y Sonora recibirán atención prioritaria dentro de la estrategia nacional. Las acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con más de 21 mil puntos de vacunación distribuidos en las 32 entidades federativas.

Especialistas coinciden en que la mejor herramienta para contener el brote es mantener altas coberturas de vacunación. Dos dosis de la vacuna SRP ofrecen una protección cercana al 97 %, lo que reduce significativamente el riesgo de contagio y de complicaciones graves.

Si bien el calor no es la causa del brote, sí puede representar un desafío adicional en su control. Por ello, las autoridades han reiterado el llamado a la población para completar su esquema de vacunación y acudir a las jornadas activas, especialmente en los estados con mayor incidencia. En un contexto de temperaturas en ascenso, fortalecer la prevención es clave para evitar que el brote se prolongue o se intensifique.