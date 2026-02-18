México

Gobierno de Puebla fortalece medidas contra el sarampión en sus municipios

Hasta el momento se han contabilizado 31 defunciones en todo México desde el comienzo de la transmisión en febrero de 2025

El Gobierno del Estado de Puebla reforzó la coordinación con autoridades municipales para fortalecer la prevención del sarampión en la entidad.

Durante la reunión de la Red Estatal de Municipios por la Salud, encabezada por la administración del estado, participaron presidentes y presidentas municipales con el objetivo de alinear esfuerzos y mantener la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión.

En el encuentro, el secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, destacó la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para proteger la salud de la población. Subrayó que el trabajo conjunto permitirá garantizar la aplicación de medidas preventivas y el fortalecimiento de las campañas de vacunación en todas las regiones del estado. Asimismo, solicitó a las autoridades municipales apoyar en la detección de esquemas de vacunación incompletos, reforzar la difusión de información de cuidado, coordinar acciones con instituciones educativas y facilitar las labores de las brigadas sanitarias.

Durante la sesión, el alcalde de Hueytamalco y presidente de la Red Estatal de Municipios, Edgar Iván Luna Rivera, presentó un informe sobre las acciones desarrolladas y los avances en la coordinación intermunicipal para enfrentar esta enfermedad.

Panorama epidemiológico del sarampión en Puebla

Las autoridades de salud también expusieron el panorama epidemiológico actual de la enfermedad viral en Puebla, así como los detalles de la estrategia de vacunación implementada en la región, incluyendo la cobertura, los grupos prioritarios y las medidas necesarias para garantizar que niñas, niños y adolescentes completen su esquema de inmunización.

A la reunión asistieron funcionarios del sector salud estatal, entre ellos la subsecretaria de Servicios de Salud Zona B, María del Rocío Rodríguez Juárez, y la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada, además de representantes municipales de distintas demarcaciones.

Los dirigentes reiteraron que la prioridad es proteger la vida y la salud de la población mediante el trabajo coordinado entre municipios y estado, con el propósito de garantizar que las acciones preventivas y de vacunación lleguen a toda la entidad.

La Secretaría de Salud en su informe diario al corte del 16 de febrero, informó que en México se reportan 9 mil 850 casos acumulados confirmados por la enfermedad viral, afectando a miles de mexicanos y mexicanas en varios estados de la República.

Hasta el momento se han contabilizado 31 defunciones desde el comienzo de la transmisión en febrero de 2025, de las cuales cuatro se reportaron durante las primeras semanas del 2026.

