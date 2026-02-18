México

Cómo preparar el jugo de zanahoria con melón que mejora la salud ocular y previene el envejecimiento

Esta combinación natural destaca por su alto contenido de antioxidantes

Esta combinación natural destaca por su alto contenido de antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de jugo de zanahoria con melón se ha vinculado con mejoras notables en la salud ocular y la prevención del envejecimiento prematuro de la piel. Ambos ingredientes contienen nutrientes esenciales que contribuyen al funcionamiento óptimo del organismo. La zanahoria aporta betacarotenos, precursores de la vitamina A, mientras que el melón ofrece una combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes.

La vitamina A es fundamental para la visión. Su deficiencia puede provocar problemas de adaptación a la oscuridad y, en casos graves, ceguera nocturna. El jugo de zanahoria destaca por su alto contenido de betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A. El melón, por su parte, complementa este aporte con vitamina C, que protege los tejidos oculares del daño oxidativo. Incluir esta bebida en la dieta diaria contribuye a mantener la integridad de la retina y a preservar la agudeza visual.

El jugo de zanahoria posee un alto contenido de betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A. Foto: (iStock)

El jugo de zanahoria con melón favorece la hidratación interna, lo que impacta directamente en la lubricación ocular y la prevención de molestias como la sequedad. Según especialistas en nutrición, una dieta rica en antioxidantes como los presentes en estos vegetales ayuda a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas de la vista, entre ellas la degeneración macular asociada a la edad.

Prevención del envejecimiento prematuro de la piel

El envejecimiento prematuro de la piel está relacionado con factores como la exposición solar, la contaminación y una dieta deficiente en nutrientes antioxidantes. El consumo regular de jugo de zanahoria con melón aporta compuestos bioactivos que neutralizan los radicales libres, responsables del deterioro celular.

La vitamina C del melón estimula la producción de colágeno, proteína esencial para la elasticidad y firmeza de la piel. El betacaroteno de la zanahoria favorece la regeneración cutánea y contribuye a un tono uniforme. Esta combinación fortalece la barrera natural de la piel, ayudando a mantenerla protegida frente a agresiones externas.

El jugo de zanahoria con melón aporta nutrientes esenciales que favorecen la salud visual y ayudan a mantener la piel joven por más tiempo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aporte adecuado de antioxidantes, como los presentes en este jugo, resulta clave para retrasar la aparición de líneas de expresión y manchas. Además, la hidratación que proporciona el melón mejora la textura y el aspecto general de la piel, promoviendo un cutis saludable.

Receta para prepar el jugo de zanahoria con melón

  • Lavar y pelar 2 zanahorias medianas.
  • Trocear 1 taza de melón (puede ser melón cantalupo o melón verde).
  • Colocar ambos ingredientes en una licuadora.
  • Añadir 1 vaso de agua fría.
  • Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Colar si se desea una textura más líquida.
  • Servir de inmediato.

