Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 15 de febrero de 2026

Después del movimiento, es importante revisar posibles daños , evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil . Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse e-n zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores . En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos , especialmente en la zona del Pacífico.

Últimas noticias

Congreso capitalino respalda denuncia de la diputada Tania Larios por acoso sexual La institución declaró que ningún tipo de violencia debe quedar impune, por lo que aplaudió el proceder de la SSC y la FGJ para detener al presunto responsable

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Celebra Nezahualcóyotl más de 900 matrimonios colectivos en tradicional evento de San Valentín El evento se perfiló por su alcance social, siendo incluyente con matrimonios igualitarios que se unieron con el respaldo legal correspondiente

Chivas vs América EN VIVO: Chivas se lleva el encuentro en el Akron con un gol de Armando “La Hormiga” González que deja 1-0 el Clásico Nacional Los rojiblancos se impusieron en el marcador, dejando a los azulcremas sin oportunidades claras y consolidándose en la parte más alta de la Liga MX