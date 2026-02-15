México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 15 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las recomendaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:02 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos, especialmente en la zona del Pacífico.

    Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse e-n zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores. En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

    Después del movimiento, es importante revisar posibles daños, evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Congreso capitalino respalda denuncia de la diputada Tania Larios por acoso sexual

    La institución declaró que ningún tipo de violencia debe quedar impune, por lo que aplaudió el proceder de la SSC y la FGJ para detener al presunto responsable

    Congreso capitalino respalda denuncia de

    Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

    El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

    Descubre los afortunados ganadores del

    Celebra Nezahualcóyotl más de 900 matrimonios colectivos en tradicional evento de San Valentín

    El evento se perfiló por su alcance social, siendo incluyente con matrimonios igualitarios que se unieron con el respaldo legal correspondiente

    Celebra Nezahualcóyotl más de 900

    Chivas vs América EN VIVO: Chivas se lleva el encuentro en el Akron con un gol de Armando “La Hormiga” González que deja 1-0 el Clásico Nacional

    Los rojiblancos se impusieron en el marcador, dejando a los azulcremas sin oportunidades claras y consolidándose en la parte más alta de la Liga MX

    Chivas vs América EN VIVO:

    Kenia Os y Peso Pluma presumen cómo celebraron el 14 de febrero: estos fueron los detalles que dejaron ver su lado más romántico

    La pareja celebró su primer aniversario con un espectacular recorrido aéreo y un impresionante ramo de flores

    Kenia Os y Peso Pluma

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    El nacimiento del Teddy Bear:

    El nacimiento del Teddy Bear: cómo un gesto presidencial le dio nombre a uno de los juguetes más queribles del mundo

    Magdalena Ruiz Guiñazú: sus inicios como movilera, el momento más difícil de su vida y su compromiso con los derechos humanos

    Día Mundial contra el Cáncer Infantil, la ciencia transforma el pronóstico: claves para curar y prevenir

    #YoAbrazo: la campaña solidaria que apoya a chicos con cáncer en Argentina

    Viajar después de los 50 ya no es excepción: el turismo silver crece en la Argentina y en el mundo

    INFOBAE AMÉRICA

    La increíble audición casera de

    La increíble audición casera de Katie Holmes que cambió la historia de “Dawson’s Creek”

    El heredero del sah de Irán propuso liderar la transición hacia la democracia en el país si el régimen ayatolá cae

    Israel intensificó sus ataques militares en el sur del Líbano contra depósitos de armas de Hezbollah

    “El debate sobre las corridas de toros no me interesa”, dice el director de un potente documental sobre tauromaquia estrenado en Buenos Aires

    Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan y Ethan Hawke: ¿quién ganará el Oscar?

    DEPORTES

    La UEFA pone un límite

    La UEFA pone un límite al VAR: “No puede convertirse en un análisis microscópico del juego”

    Hace 50 años comenzaba el exitoso ciclo del Toto Lorenzo en Boca: cómo formó el equipo, todos los títulos y las mejores anécdotas

    Surgió en Estudiantes, pasó por Gimnasia, dejó Argentina tras la crisis de 2001 y se reinventó en Honduras: “Encontré mi lugar en el mundo”

    La “receta para el caos” en la nueva era de la Fórmula 1 que preocupa de cara a la primera carrera: “Les aconsejo que estén frente a la TV”

    El video del “aterrador” choque entre dos embarcaciones a casi 80km/h en plena competencia: dos tripulantes fueron hospitalizados