Mujeres con Bienestar Edomex 2026 ¿Ya cayó el pago de febrero?

El programa Mujeres con Bienestar, impulsado por el Gobierno del Estado de México, tiene un enfoque social y se orienta a proporcionar apoyo económico a mujeres de entre 18 y 63 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. (Gob. Edomex)

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán su primer pago del año durante este mes. El programa que es impulsado por el Gobierno del Estado de México, tiene un enfoque social y se orienta a proporcionar apoyo económico a mujeres de entre 18 y 63 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La ayuda se otorga a través de un incentivo económico bimestral de 2.500 pesos, que se deposita directamente en la tarjeta Mujeres con Bienestar, sin la intervención de terceros.

Las mujeres beneficiarias también reciben acceso a servicios como seguro médico, descuentos en el transporte público y acompañamiento en áreas financieras, psicológicas y legales, entre otras formas de apoyo.

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán su último pago del año este mes (Secretaría del Bienestar Edomex)

¿Ya llegó el pago de febrero de Mujeres con Bienestar en el Estado de México?

Hasta el momento, ninguna beneficiaria de Mujeres con Bienestar ha reportado la recepción del pago correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026, pese a que la última dispersión de recursos se llevó a cabo en diciembre. Sin embargo, se espera que en los próximos días comiencen a llegar los recursos a las participantes.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

¿Cómo se distribuirán los pagos de Mujeres con Bienestar?

Como en las entregas habituales del programa Mujeres con Bienestar, la distribución de los pagos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria. A pesar de que existe la expectativa de que los depósitos correspondientes se realicen este mes, las autoridades competentes aún no han emitido información oficial al respecto.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

omo en las entregas habituales del programa Mujeres con Bienestar, la distribución de los pagos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar en el Edomex?

Las participantes del programa Mujeres con Bienestar tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Las nuevas reglas del programa en 2026

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las participantes que residen en zonas rurales podrán recibir apoyo por un máximo de dos años, mientras que para quienes habitan en áreas urbanas la permanencia se limita a un año.

Las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

La propuesta está orientada, principalmente, a mejorar los ingresos de mujeres que viven en condiciones de pobreza y no cuentan con seguridad social, mediante de transferencias directas de dinero y una oferta complementaria de servicios que buscan fortalecer su bienestar.