Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 14 de febrero

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Es momento de descubrir si la suerte ha tocado la puerta con los sorteos de Tris. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este sábado 14 de febrero compartidos por la Lotería Nacional.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35573

Resultado: 34771

Tris De las Tres

Sorteo: 35574

Resultado: 53808

Tris Extra

Sorteo: 35575

Resultado: 06599

Tris De las Siete

Sorteo: 35576

Resultado: 29177

Tris Clásico

Sorteo: 35577

Resultado: 55109

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

