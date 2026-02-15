Día del Amor y la Amistad 2026 dejará ganancias por 61 mil 604 millones de pesos en México

San Valentín 2026: mexicanos gastarán hasta 128 dólares por persona en regalos y experiencias. |(Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

La celebración del Día del Amor y la Amistad, también conocida como San Valentín en México, proyecta una derrama económica que alcanzará 61 mil 604 millones de pesos este año, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La organización detalló el cálculo a EFE, acerca de que estos ingresos representan un aumento del 11.4% respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento sostenido del comercio electrónico y la preferencia por experiencias y regalos personalizados.

Comerciantes y prestadores de servicios de toda la República Mexicana esperan que las ventas por el Día de San Valentín se vean reflejadas principalmente en restaurantes, tiendas de regalos, florerías, joyerías, hoteles y plataformas digitales. De acuerdo con datos recopilados por EFE, se prevé que el gasto promedio por persona ronde los 128 dólares (aproximadamente 2,200 pesos mexicanos).

El presidente de la Concanaco Servytur, Héctor Tejada Shaar, explicó a EFE que la mayor parte de la derrama económica se concentra en las grandes urbes, aunque las pequeñas y medianas empresas también anticipan un repunte en sus ingresos.

El dirigente indicó que los consumidores han mostrado mayor interés en experiencias como cenas, viajes cortos y actividades recreativas, además de los obsequios tradicionales.

Comerciantes de mercado alistan productos para la venta del Día del Amor y la Amistad.

La tendencia al alza en el consumo digital destaca en las previsiones para San Valentín 2026. Según reportes citados por EFE, la participación del comercio electrónico ha crecido más de 20% respecto al año pasado, facilitando la adquisición de flores, chocolates, perfumes y dispositivos electrónicos a través de plataformas en línea.

El reporte de la Concanaco Servytur subraya que el flujo comercial asociado a la fecha genera beneficios para distintos sectores, desde la producción agrícola hasta la industria hotelera. Diversos comercios han lanzado promociones y ofertas especiales para captar la atención de quienes planean celebrar el 14 de febrero.

El impacto económico de San Valentín se extiende a servicios de entrega a domicilio, transporte privado y entretenimiento, reflejando la diversificación de opciones para festejar la ocasión. Las cifras divulgadas por la cámara empresarial permiten anticipar un ambiente positivo para el sector terciario en México durante la primera mitad de febrero.

Profeco supervisa comercios y previene abusos en precios durante San Valentín 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó un operativo especial por el Día del Amor y la Amistad 2026 para supervisar comercios y evitar abusos o precios inflados en productos y servicios relacionados con la celebración.

Inspectores revisaron florerías, restaurantes, tiendas de regalos y plataformas digitales en distintos puntos del país.

Fotografía del día del amor y la amistad Crédito: EFE

El operativo incluyó monitoreos de precios, verificación de promociones y atención a quejas de consumidores. Profeco también habilitó canales de denuncia y orientación para quienes detecten irregularidades durante las compras del 14 de febrero.

Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger los derechos de los consumidores y sancionar prácticas comerciales indebidas.