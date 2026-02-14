Sheinbaum desea a mexicanos un feliz 14 de febrero: “El amor vence al miedo y hasta las calumnias”

Claudia Sheinbaum aseguró que desconoce si Salomón Jara tiene familiares contratados (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se sumó a la celebración del Día del Amor y la Amistad, que se conmemora cada 14 de febrero, con un mensaje en redes sociales dedicado a la ciudadanía en general.

En su cuenta de X, la mandataria deseó un “feliz día del amor y la amistad”, afirmando que el amor “vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”, sin dar más detalles.

“Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”, escribió en la red social.

A la celebración se sumó la Secretaría de la Mujeres, con un llamado a promover la comprensión, la paz y el respeto en las relaciones amorosas, manteniéndose lejos de la violencia y el sufrimiento.

“El amor debe significar siempre comprensión, paz y respeto, mantenerse lejos de la violencia y el sufrimiento, esa es la lucha que hemos asumido, transformando historias y vidas”, escribió en la red social.

En la misma publicación, la dependencia recordó el cambio cultural como parte de las acciones que ha implementado para erradicar la violencia contra la mujer en el país.

Asimismo, recalcó que todas las personas tienen derecho a recibir amor, comprensión y respeto.

“Con la construcción de un cambio cultural apostamos por relaciones donde ninguna mujer tenga que ocultarse, disminuirse o cambiar para ser amada. Todas, todos y todes tenemos derecho a recibir amor, comprensión y respeto. Este febrero, #ElAmorTransforma”, agregó.