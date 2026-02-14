Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Autoridades reforzaron operativos de seguridad en Mazatlán. Foto: (SSP)

Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche del jueves 12 de febrero en Mazatlán, durante el arranque del Carnaval Internacional “Arriba la Tambora” 2026, pese al amplio operativo de seguridad desplegado en el puerto con la participación de 3 mil elementos y 300 unidades de distintas corporaciones.

El ataque armado ocurrió en el Libramiento II, al norte de la ciudad, sobre el camellón de la Avenida Óscar Pérez Escobosa, en el fraccionamiento Real del Valle, frente a una taquería. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban platicando en las inmediaciones del Parque Central cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que, presuntamente, se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Ambos hombres fueron atacados a balazos y murieron en el lugar. En un inicio no fueron identificados, ya que, según autoridades, ningún familiar se presentó de manera inmediata en la escena.

Autoridades informaron que se mantienen operativos en el magno evento. Foto: (SSP Mazatlán)

Posteriormente, este viernes se confirmó que una de las víctimas era menor de edad, mientras que la otra ya era mayor de 18 años. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que la información preliminar establece que se trata de “un adulto y un menor”, aunque precisó que las edades exactas aún no se han determinado oficialmente.

“La información que tenemos de manera preliminar es un adulto y un menor; exactamente la edad no la tenemos, toda vez que en el lugar no se presentaron familiares en un primer momento”, explicó el funcionario, quien añadió que la corporación actuó como primer respondiente y activó de inmediato los protocolos de seguridad y atención tras el reporte.

El doble homicidio ocurrió de manera casi simultánea al primer evento masivo del Carnaval, celebrado en el Estadio Teodoro Mariscal, donde se llevó a cabo la coronación del Rey de la Alegría, Javier Osuna “El Chiras”, y la presentación del cantante Edén Muñoz ante miles de asistentes.

Autoridades ya investigan el móvil de los hechos. Foto: (iStock)

Horas antes de los hechos, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, informó que acudió a Culiacán para sostener una reunión con el gabinete de seguridad estatal y revisar los detalles del operativo implementado con motivo del Carnaval 2026. Las autoridades municipales habían destacado que el despliegue incluiría presencia en zonas turísticas, accesos y puntos estratégicos del puerto.

De acuerdo con datos oficiales, esta es la quinta ejecución registrada en Mazatlán desde que inició el operativo de seguridad el pasado 3 de febrero.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo que los hechos violentos no ocurrieron dentro del perímetro donde se desarrollan las actividades del Carnaval. “No fue en el Carnaval. Está fuera de lo que es el área del Carnaval”, afirmó, al tiempo que defendió que el operativo de seguridad está funcionando.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables. Mientras tanto, las actividades del Carnaval continuaron conforme al programa establecido, bajo el resguardo del dispositivo de seguridad implementado en la ciudad.