SUPERISSSTE incorpora sistema braille en tiendas tras convenio con INFO CDMX para garantizar compras incluyentes

SUPERISSSTE da un paso histórico hacia la inclusión al incorporar sistema braille en la información de sus productos.

La red de tiendas SUPERISSSTE integrará el sistema braille en la información de sus productos, tras la firma de un convenio de colaboración con el INFO CDMX, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

Con esta acción, el organismo busca fortalecer la inclusión y garantizar el acceso efectivo a la información para personas con discapacidad visual.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (INFO CDMX), dirigido por Martí Batres Guadarrama, formalizó el acuerdo a través de SUPERISSSTE, que encabeza Dunia Ludlow Deloya, con el objetivo de implementar herramientas tecnológicas que permitan traducir al sistema braille la información disponible en las sucursales.

Inclusión y accesibilidad en tiendas SUPERISSSTE

El convenio contempla la incorporación de la herramienta digital “Fuente Espejo Braille”, desarrollada para convertir textos convencionales en sistema braille de manera ágil y sencilla.

Esta tecnología permitirá que etiquetas, precios, promociones y descripciones de productos sean consultadas por personas con discapacidad visual sin necesidad de intermediarios.

Las tiendas avanzan hacia un modelo de atención más incluyente, donde los usuarios puedan ejercer su derecho a la información en igualdad de condiciones.

¿Qué es “Fuente Espejo Braille” y cómo funcionará?

“Fuente Espejo Braille” es una herramienta tecnológica que traduce textos tradicionales al sistema braille, facilitando su reproducción en materiales impresos o adaptados.

Gracias a este recurso, SUPERISSSTE podrá transformar de manera rápida la información comercial de sus productos, haciéndola accesible dentro de las sucursales.

SUPERISSSTE incorpora braille para garantizar información accesible a personas con discapacidad visual.

La implementación permitirá que los clientes con discapacidad visual identifiquen directamente características, costos y ofertas, lo que contribuirá a una experiencia de compra más autónoma.

Autonomía para personas con discapacidad visual

Durante el acto protocolario, Dunia Ludlow destacó que la incorporación del sistema representa un paso significativo hacia una atención con enfoque social.

Señaló que la medida fortalecerá la autonomía de las personas con discapacidad visual, al brindarles la posibilidad de decidir por sí mismas qué productos adquirir, con información clara y accesible.

A través de redes sociales, la funcionaria subrayó que la donación de la herramienta permitirá transformar los textos disponibles en tienda y facilitar el conocimiento de precios y promociones, promoviendo así una compra informada.

Clientes con discapacidad visual podrán consultar precios y promociones gracias al braille. (Getty)

Transparencia con enfoque social: postura de INFO CDMX

Por su parte, la comisionada presidenta del INFO CDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, afirmó que esta colaboración interinstitucional refleja un compromiso por garantizar que el acceso a la información sea verdaderamente universal.

Destacó que la transparencia cobra sentido cuando se ejerce de manera incluyente, asegurando que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a contenidos relevantes en su vida cotidiana.

Participación institucional y trabajo conjunto

En la firma del convenio participaron directivos y personal técnico de ambas instituciones. Por parte de SUPERISSSTE asistieron el jefe de departamento, Enrique Ismael Ortega Soto, y la secretaria técnica, Georgina Adriana Pulido García.

En representación del INFO CDMX acudieron la secretaria ejecutiva, Sandra Mancebo Padilla; la secretaria técnica, Miriam Soto Domínguez; y la directora de asuntos jurídicos, Jéssica Itzel Rivas Bedolla.

Ventajas del proyecto de sistema braille en SUPERISSSTE

Mayor autonomía para personas con discapacidad visual en el proceso de compra.

Acceso directo a precios , promociones y características de productos.

Garantía de una compra informada sin necesidad de asistencia constante.

Impulso a la inclusión y a la igualdad en el acceso a la información.

Fortalecimiento de la transparencia con enfoque social en servicios públicos.

Con esta iniciativa, SUPERISSSTE avanza en la construcción de espacios comerciales accesibles, alineados con principios de inclusión, transparencia y respeto a los derechos de las personas con discapacidad.