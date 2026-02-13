México

Influencer Mr. Doctor denuncia ser víctima de estafa por 600 mil pesos: “No te vas a salir con la tuya”

El médico declaró que este tipo de fraudes se ha hecho común en el estado de Puebla

El influencer alertó sobre este tipo de estafas en Puebla. Foto: (Archivo)

El médico influencer Mr. Doctor denunció públicamente haber sido víctima de una presunta estafa por 600 mil pesos, señalando que el responsable sería una persona que reside en Puebla y que, según su testimonio, habría afectado a decenas de personas con un mismo esquema.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el creador de contenido relató que recientemente descubrió el engaño. “Me acabo de enterar que me estafaron con más de medio millón de pesos (...) Son en número 600 mil pesos los que me robó a través de estafas, de engaños, de ganarse mi confianza y a través de un mismo modus operandi que aplica con cada una de sus víctimas”, expresó.

En redes sociales el influencer denunció un presunto modus operandi en el que muchas personas habrían caído. Foto: (Captura de pantalla)

Aunque señaló que por el momento no puede revelar el nombre del presunto responsable, afirmó que ya está identificado y que sabe que el caso se ha hecho público. “No puedo decir aún bien el nombre de esa persona, pero ya la tenemos identificada… no te vas a salir con la tuya”, advirtió.

El influencer explicó que la persona involucrada entró en su vida hace aproximadamente cinco meses y que el dinero entregado formaba parte de una inversión personal en un negocio que supuestamente le generaría rendimientos cada 15 días. Sin embargo, aseguró que todo se trató de un engaño. Añadió que otras víctimas habrían perdido automóviles, casas, terrenos y propiedades, e incluso algunas se habrían endeudado tras confiar en el mismo esquema.

En su mensaje, reconoció la ironía de la situación, pues es conocido por denunciar públicamente a charlatanes en temas de salud. “A pesar de que soy un cazacharlatanes, fui víctima de uno… tal vez no es charlatán dentro de la medicina, pero sí en cuestiones económicas”, dijo.

El influencer aseguró que próximamente dará a conocer más detalles sobre la presunta estafa. Foto: (Infobae México)

También comentó que el pasado fin de semana comenzó a circular en redes sociales información sobre una reunión a la que asistió recientemente, lo que detonó que el caso se hiciera público. Aprovechó para advertir que este tipo de fraudes, según su percepción, han comenzado a volverse frecuentes en Puebla, además de otras problemáticas como la violencia.

El médico señaló que el presunto responsable presumía tener vínculos con el crimen organizado, manejo de armas y relaciones en la política. No obstante, aseguró que no tiene miedo y que hará pública la denuncia correspondiente junto con las pruebas necesarias. Incluso declaró que, si algo le llegara a ocurrir a él o a su familia, responsabiliza a una persona identificada con la inicial “Y”.

Finalmente, compartió sentirse impotente por no haber detectado antes el engaño, pese a que siempre ha dicho a las víctimas de estafas que no deben sentirse culpables. Indicó que ya informó de la situación a su familia y amistades cercanas y adelantó que en los próximos días dará a conocer más detalles y formalizará la denuncia ante las autoridades.

