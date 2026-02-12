Hay opciones gratuitas en centros de salud, estaciones del Metro y módulos móviles con atención a diferentes situaciones de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México vive actualmente un importante brote de sarampión, el cual ya cuenta con más de 9 mil casos confirmados hasta el día de hoy, 10 de febrero.

Es por ello el Gobierno de México ha establecido ya una importante campaña de vacunación para la población en general que incluye la instalación de módulos en diferentes puntos estratégicos.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, se realiza la vacunación gratuita en diferentes lugares tales como centros de salud, escuelas, estaciones de metro y otros puntos importantes.

Sin embargo, existen ciertos grupos de personas para quienes la aplicación de la vacuna puede representar riesgos, debido a condiciones médicas específicas o situaciones particulares.

Identificar a estos grupos resulta fundamental para garantizar la seguridad y eficacia de las campañas de inmunización, así como para orientar adecuadamente a la población sobre las mejores prácticas de prevención.

Algunas condiciones de salud pueden aumentar riesgos, por lo que la orientación profesional se vuelve fundamental para tomar la mejor decisión

Quiénes son las personas que no deben vacunarse contra el sarampión

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las siguientes personas no deben vacunarse contra el sarampión con la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola, SPR o MMR por sus siglas en inglés):

Mujeres embarazadas : La vacuna contiene virus vivos atenuados, por lo que está contraindicada durante el embarazo. Se recomienda evitar el embarazo durante al menos un mes después de recibir la vacuna.

Personas con alergia grave (anafilaxia) a componentes de la vacuna : Quienes hayan presentado una reacción alérgica grave a una dosis previa de la vacuna MMR o a alguno de sus componentes, como la gelatina o la neomicina, no deben recibirla.

Personas inmunodeprimidas : Esto incluye personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes con cáncer bajo tratamiento inmunosupresor (quimioterapia), personas que reciben altas dosis de corticosteroides, trasplantados de órganos sólidos o médula ósea, y personas con VIH avanzado con recuento bajo de CD4.

Personas con fiebre alta o enfermedad aguda grave : Se recomienda posponer la vacunación hasta la recuperación.

Personas que hayan recibido productos sanguíneos recientemente: Aquellos que han recibido transfusiones de sangre, inmunoglobulinas o plasma deben esperar un periodo determinado antes de vacunarse, ya que estos productos pueden interferir con la eficacia de la vacuna.

Las mujeres embarazadas tienen contraindicado recibir la vacuna triple viral contra el sarampión, paperas y rubéola.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lugares en la Ciudad de México donde puedo aplicarme la vacuna contra sarampión

En la Ciudad de México, la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible de manera gratuita en una amplia red de centros de salud, módulos móviles y puntos estratégicos de alta afluencia. Algunas de las opciones para vacunarse incluyen:

Centros de Salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México : En cada alcaldía existen centros de salud habilitados para la aplicación de la vacuna. Puedes consultar el más cercano llamando al número telefónico 079.

Módulos en estaciones del Metro : Se instalaron puntos de vacunación en distintas estaciones de la red del Metro, con horarios de lunes a viernes, entre las 08:30 y 14:30 horas, según la estación. Algunas estaciones con módulos activos incluyen Observatorio, Barranca del Muerto, Pantitlán, Merced, San Lázaro, Constitución de 1917, Tasqueña, Copilco, Garibaldi, Indios Verdes, entre otras.

Módulos móviles en espacios públicos y eventos masivos : La campaña incluye la instalación de puestos de vacunación en Centros de Transferencia Modal, escuelas, Central de Abasto, terminales de autobuses y otros puntos de alta concurrencia.

Mega Centros de Vacunación: En ocasiones especiales, se habilitan centros masivos, como el instalado en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria.

Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud para el registro de la dosis, aunque si no la tienes podrás recibir un comprobante provisional.

Para información actualizada sobre ubicaciones y horarios, consulta el sitio de la Secretaría de Salud o llama al 079.