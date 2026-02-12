Pasajeros del Tren Suburbano reportan en redes sociales retrasos en el servicio: cuál es la razón

Aglomeraciones en estaciones del Tren Suburbano. Foto: X/@ElAl_Met.

La tarde y noche de este miércoles 11 de febrero se registraron retrasos en varias estaciones del Tren Suburbano, que conecta la Ciudad de México y el Estado de México.

Fue a través de redes sociales oficiales que internautas comenzaron a manifestar retrasos en este medio de transporte público del Valle de México.

Señalaron que en las estaciones Cuautitlán y Tultitlán se reportaron retrasos en la llegada de los trenes, por lo que desconocían las causas.

Ante esto, mencionaron que principalmente estas estaciones del Tren Suburbano mencionadas anteriormente, así como los demás, registraron aglomeraciones de personas.

Cuautitlán y Tultitlán son las estaciones que presentaron más retrasos este miércoles 11 de febrero. Foto: X/ @Suburbanos.

En un comunicado oficial, el Tren Suburbano dio a conocer la razón por la que se registraron retrasos en Cuautitlán y Tultitlán, lo que ocasionó la molestia de los usuarios.

Lo anterior fue compartido en las redes sociales oficiales la noche de este miércoles 11 de febrero.

¿Cuál es la razón por la que se reportaron retrasos en varias estaciones del Tren Suburbano hoy jueves 11 de febrero?

El Tren Suburbano informó que los trenes circulan a velocidad reducida entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán debido a afectaciones externas a su sistema.

El resto de las estaciones mantiene su operación normal. La empresa activó un protocolo de revisión de seguridad y comunicará cuando el servicio se restablezca en su totalidad.

Autoridades del Tren Suburbano pidieron comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas y recomendaron tomar precauciones de tiempo para sus traslados.

Comunicado oficial del Tren Suburbano por retrasos. Foto: X(@Suburbanos.

Un poco de datos del Tren Suburbano

El Tren Suburbano es un sistema de transporte ferroviario de pasajeros que conecta la Ciudad de México con municipios del Estado de México.

Nació como una respuesta a la creciente demanda de movilidad en la zona metropolitana, que concentra una alta densidad poblacional y necesidades de traslado eficientes entre ambas entidades.

El proyecto inició formalmente en 2005, con el objetivo de ofrecer una alternativa rápida y segura frente al tráfico vehicular.

La presidenta Sheinbaum aseguró que la obra presenta un avance del 92% y estará listo para el primer trimestre de 2026. Crédito: X/ @Claudiashein

Tras años de planeación y construcción, el servicio comenzó operaciones el 1 de junio de 2008 con su primera línea, que cubre el trayecto de Buenavista a Cuautitlán.

Entre los aspectos más relevantes de su historia se encuentran:

Integración metropolitana: El Tren Suburbano fue el primer sistema ferroviario moderno que unió la capital con municipios del Estado de México, facilitando el tránsito diario de miles de personas.

Infraestructura moderna: Cuenta con estaciones adaptadas para personas con discapacidad, sistemas de seguridad y trenes eléctricos.

Conectividad: Se enlaza con el Metro y otros sistemas de transporte público, ampliando su alcance y funcionalidad.

Expansión: Desde su inauguración, se han proyectado ampliaciones, incluyendo la futura extensión hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Impacto social: Ha reducido los tiempos de viaje y mejorado la calidad de vida de usuarios que se trasladan entre zonas urbanas y suburbanas.

El Tren Suburbano se ha consolidado como una pieza clave en la infraestructura de movilidad del Valle de México.