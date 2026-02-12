Gasto en San Valentín crecerá 11.4% durante 2026, prevé CONCANACO

Derrama económica durante el Día de San Valentín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) anunció que la derrama económica prevista por el Día de San Valentín en 2026 alcanzará los 36.2 mil millones de pesos, una cifra que representa un aumento de 11,4% respecto al año anterior. La organización atribuye este crecimiento al alza de precios, la mejora salarial y una tendencia hacia un mayor consumo en obsequios y experiencias, incluidas comidas y cenas.

De acuerdo con la institución esta celebración impacta de manera directa a 4,8 millones de unidades económicas en los sectores de comercio, servicios y turismo a nivel nacional. Entre los sectores que muestran mayor dinamismo se encuentran las florerías, establecimientos de chocolates y dulces, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

Las estimaciones de los gastos por el 14 de febrero han incrementado en los últimos años. Según con datos de la Confederación durante 2023 se reportaron 25 mil millones de pesos, en 2024 la cifra subió a 28 mil millones y para 2025 la previsión es de 32.5 mil millones. La proyección para 2026 refuerza la tendencia de crecimiento sostenido que ha caracterizado a esta fecha en el sector.

CONCANACO indicó la inversión promedio de manera individual para el Día del Amor y la Amistad, podría ubicarse en torno a los 1.100 pesos, aunque el rango estimado varía desde los 550 hasta los 1.650 pesos. Esta referencia busca ofrecer un parámetro realista para quienes planean participar en las celebraciones, ya sea a través de la adquisición de regalos o en la visita de lugares.

La organización también compartió datos sobre la distribución del gasto reportado para 2025. El 54% de las personas encuestadas planeaba gastar hasta 600 pesos, mientras que el 15% estimaba una erogación entre 601 y 900 pesos. Un 14% pensaba destinar entre 901 y 1.200 pesos y el 17% restante contemplaba un desembolso entre 1.201 y 1.500 pesos.

Día de San Valentín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de la CONCANACO SERVYTUR para el Día de San Valentín

Desde una perspectiva institucional, la organización exhortó a que el festejo de San Valentín contribuya al bienestar familiar y comunitario. Recomendó planificar el consumo y optar por compras informadas, priorizando el comercio local y evitando el endeudamiento o los gastos impulsivos. “Celebrar también es cuidar”, expresó la Confederación en su mensaje dirigido a la ciudadanía.

Entre las recomendaciones difundidas para la temporada destacan la definición de un presupuesto, la comparación de opciones y la elección de detalles significativos acordes a las posibilidades de cada familia. Además, se subrayó la importancia de favorecer negocios locales y establecimientos formales, donde la derrama económica se transforma en ventas y empleo. Para quienes eligen experiencias como comidas o cenas, la sugerencia es llevar a cabo una planeación anticipada que permita aprovechar la oferta y evitar gastos no previstos.