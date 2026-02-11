México

Claudia Sheinbaum se reúne con gobernadores para reforzar jornada de vacunación por sarampión

Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México, mantienen un alto grado de transmisión de esta enfermedad

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores para abordar el plan de acción contra el sarampión. (Foto: @PabloLemusN)

La tarde de este 11 de febrero de 2026 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con gobernadores de todos los estados, con quienes abordó el plan de acción contra el sarampión debido al avance que ha tenido la enfermedad en las últimas semanas.

Cabe destacar que durante la conferencia mañanera de este miércoles, se dio a conocer que son 7 entidades las que encabezan los altos índices de contagio: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México. Con la reunión de hoy, el gobierno federal busca unificar la estrategia en el país.

Gobierno federal y estatal impulsan campaña de vacunación contra el sarampión

Solo en lo que va de 2026, los casos ya suman 2 mil 642 y Jalisco es la entidad con mayor incidencia, por lo que a través de sus redes sociales y tras la reunión con la representante del Ejecutivo Federal, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el estado ya refuerza las acciones de con la federación, “hay vigilancia epidemiológica y refuerzo de jornadas intensivas de vacunación para cortar cadenas de transmisión”.

Lemus destacó que como parte del combate a esta enfermedad, en el estado se han habilitado módulos de vacunación en las 13 regiones sanitarias y el objetivo principal de la administración estatal es llegar a 2 millones de dosis en febrero.

Debido a que los casos acumulados en Jalisco en los primeros 41 días del años ya suman 1,529 confirmados, el gobernador agregó: “Intervenimos plazas públicas y más de 2 mil escuelas con vacunación y limpieza e implementamos el uso obligatorio de cubrebocas por 30 días en educación básica del AMG (Área Metropolitana de Guadalajara)”.

(Foto: @PabloLemusN)
(Foto: @PabloLemusN)

Vacuna contra el sarampión es la mejor prevención

En el mensaje de Pablo Lemus se destaca la vacunación como la única forma de poder prevenir el sarampión, agregó que durante en el país se ha determinado una constante:

“A nivel nacional hay un factor determinante: nueve de cada 10 casos corresponden a personas sin vacuna previa. Vacunarse es la mejor alternativa para prevenir y combatir esta enfermedad. No bajemos la guardia y acudan a su centro de salud más cercano.”

Gobierno de Sheinbaum asegura tener 28 millones de vacunas listas

El Gobierno Federal anunció la disponibilidad de 28 millones de vacunas para el combate al sarampión, enfatizando que la cantidad supera las necesidades actuales, dado que la mayoría de los menores ya cuenta con el esquema completo. La administración de Claudia Sheinbaum subrayó que el abastecimiento está asegurado en las unidades médicas y centros de salud de IMSS, ISSSTEeIMSS-Bienestar en todo el país.

CIUDAD DE MÉXICO, 11FEBRERO2026.- Claudia
CIUDAD DE MÉXICO, 11FEBRERO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se informó sobre los casos de Sarampión en el país, así cómo la estrategia nacional para su prevención. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El acceso a la vacunación se extiende a través de una red de 21 mil puntos distribuidos por todo México. La plataforma digital dondemevacuno.salud.gob.mx ofrece a la ciudadanía la información sobre ubicación y horarios de cada centro disponible, facilitando así la logística para las familias.

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta la fecha, se han aplicado 14.3 millones de dosis desde 2025, cifra que se suma al nuevo lote anunciado. El enfoque de la campaña prioriza a niñas, niños y adolescentes de seis meses a 12 años, por ser el segmento más vulnerable ante el virus.

El plan contempla también completar esquemas en personas de 13 a 49 años en los estados con mayor incidencia, con la meta de recuperar coberturas y cortar cadenas de transmisión del sarampión.

