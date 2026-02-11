México

Beca Benito Juárez 2026: revelan supuesta fecha en que arrancarán los pagos de este mes de febrero

Beneficiarios de este programa social del Gobierno de México reciben en sus tarjetas del Banco del Bienestar un total de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social creado por el Gobierno de México, dirigido a estudiantes que asisten al nivel medio superior en escuelas públicas.

Quienes participan en este programa reciben un pago de mil 900 pesos cada dos meses, que se deposita en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Esta ayuda económica tiene como objetivo promover la permanencia de los jóvenes en la preparatoria o el bachillerato.

El recurso otorgado está destinado a que los alumnos beneficiados puedan adquirir materiales que faciliten la conclusión de sus estudios.

Los beneficiarios deben estar atentos a la fecha clave para cobrar su apoyo económico, que será al terminar febrero. Crédito: @BecasBenito

La gestión de la Beca Benito Juárez corresponde a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependencia del Gobierno de México.

El propósito es disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior y ampliar las oportunidades para que más jóvenes lleguen a la universidad.

Los beneficiarios pueden emplear este apoyo para la compra de útiles, libros, alimentos, o para cubrir los traslados entre su casa y la escuela.

Inició la entrega de tarjetas
Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

Durante febrero se entregará el pago de la Beca Rita Cetina a todas las personas que forman parte de este programa social, aunque el calendario oficial aún no ha sido difundido.

Funcionarios federales informaron sobre una fecha tentativa para el inicio de los pagos de la Beca Rita Cetina en este mes de febrero.

¿Cuándo caerá el pago de la Beca Benito Juárez en este mes de febrero?

El pago de la Beca Rita Cetina comenzará durante febrero, según el calendario marcado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Los depósitos se efectuarán de forma gradual, dependiendo de la primera letra del apellido paterno de los padres o tutores que inscribieron a los beneficiarios.

Según datos proporcionados por la dependencia, los pagos iniciarían el miércoles 18 de febrero.

El pago de la Beca
El pago de la Beca Rita Cetina arrancará este miércoles 18 de febrero. Foto: Noticias Bienestar.

Resulta fundamental consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para conocer cuándo se publicará el calendario de depósitos.

Esto es lo que tienes que saber antes de acudir al cajero por el pago del mes de febrero de la Beca Benito Juárez

A los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, se les informa que los alumnos de secundaria pública que hayan sido seleccionados por primera vez, es decir, de nuevo ingreso o que cursen el primer año, se recomienda modificar el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para actualizar el NIP, se deben cumplir estos pasos:

  • En el menú principal, elegir la opción para Cambiar NIP.
  • El sistema solicitará un nuevo NIP; introdúcelo y selecciona continuar.
  • Para validarlo, deberás ingresar nuevamente el nuevo NIP.

El Banco del Bienestar enfatizó que es fundamental mantener el NIP en privado y no revelarlo a nadie.

El NIP es importante recordarlo
El NIP es importante recordarlo o cambiarlo si eres de nuevo ingreso al programa para poder cobrar tu apoyo bimestral. Foto: Archivo/Infobae México.

A los estudiantes que ya cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar, es decir, quienes fueron beneficiarios previamente, se les sugiere memorizar el NIP de su plástico.

Esto se debe a que la tarjeta puede quedar bloqueada tras varios intentos fallidos, situación que podría impedir que los alumnos de secundaria accedan a su dinero y provocar un retraso en el pago, por lo que resulta fundamental conservar el NIP de cuatro dígitos.

Para obtener más detalles, es posible acudir a las páginas oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

