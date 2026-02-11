México

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

La actriz y cantante contó cómo una situación límite durante una presentación musical la llevó a tomar la decisión de abandonar los shows en palenques para proteger su seguridad y la de su hija

Guardar
Alejandra Ávalos denunció que fue
Alejandra Ávalos denunció que fue “rifada” en un palenque durante una de sus giras musicales (Instagram/@aleavalosr)

Alejandra Ávalos relató que, durante una de sus giras hace años, fue “rifada” en un palenque mientras ofrecía un show, un episodio que definió como determinante para abandonar ese tipo de presentaciones.

La artista afirmó que la situación se tornó riesgosa cuando su mánager se enteró de que se había organizado una rifa en la que su nombre estaba involucrado y actuó de inmediato para alertarla.

Aprovechando una pausa en el espectáculo, la colaboradora de Ávalos la condujo hacia un pasillo que conducía a los camerinos, indicándole luego que debía salir de inmediato del recinto, donde ya la esperaba una camioneta encendida.

“Ya te rifaron y te tienes que ir ahora”, recibió como instrucción urgente, a lo que la cantante obedeció pese a sus dudas y preocupación por su equipo.

La cantante relató que fue
La cantante relató que fue alertada sobre la rifa por su mánager, quien le pidió salir del recinto de inmediato (Foto: Cuartoscuro)

La rifa, uno de los motivos por los cuales Alejandra abandonó los palenques

Este incidente, según narró, responde a un “modus operandi” frecuente entre “personas poderosas” en algunos eventos musicales.

“Solamente lo viví una vez en un palenque, y lo viví como cantante. Apenas iba en la segunda o tercera canción cuando se me acerca mi mánager de ese tiempo, que ya murió, y me dice, cuando termines esta canción, vas a anunciar que te vas a cambiar de ropa. Te vas por ese pasillo que da a los camerinos”, narró en el programa De primera mano.

Pero en cuanto llegó al pasillo, fue interceptada por su representante. “Te tienes que ir. Ya está la camioneta prendida. Ya te rifaron y te tienes que ir ahora”.

El testimonio de Ávalos expone
El testimonio de Ávalos expone un modus operandi de personas poderosas en eventos musicales de México

La intérprete aseguró que optó por dejar de participar en giras por palenques tras este evento, al considerar la seguridad de su familia y tras conocer la existencia de estas “rifas de famosas”, las cuales se han viralizado tras recientes denuncias públicas.

La cantante de ‘Amor, fascíname’ , que en el momento de los hechos aún no comprendía completamente la situación, siguió las indicaciones de su representante, quien le pidió que, tras anunciar en el escenario que se cambiaría de ropa, abandonara el lugar sin regresar.

Entre los detalles compartidos, Ávalos precisó que nunca le fue revelada la ciudad del incidente y reiteró que uno de sus mayores motivos para apartarse de los palenques fue que ya tenía una hija y priorizó su bienestar.

La artista priorizó la seguridad
La artista priorizó la seguridad de su hija y su equipo tras descubrir las denominadas 'rifas de famosas' (Foto: Instagram de Alejandra Ávalos)

El comentario de Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia

La polémica respecto a las rifas, resurgió recientemente cuando Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, declaró en una entrevista que había escuchado, principalmente por su abuelo y otras personas cercanas, que Maribel Guardia era el “premio” de una supuesta rifa entre hombres.

Según relató, esta práctica consistía en que varios hombres aportaban una suma de 100 mil pesos y el ganador obtenía una noche con la actriz. Imelda aseguró que estos comentarios circulaban antes de que ella iniciara su relación sentimental con Julián Figueroa.

El caso ha generado mayor
El caso ha generado mayor visibilidad en redes tras recientes denuncias sobre la práctica de rifas de artistas mujeres (IG: @imetunon)

Las declaraciones de Tuñón generaron controversia. Este episodio se suma al conflicto legal y mediático que ambas mantienen por la custodia del hijo de Julián Figueroa y por diferencias familiares.

Temas Relacionados

Alejandra ÁvalosRifaPalenquemexico-entretenimiento

Más Noticias

Feminiteca: qué tan cierto es que estos espacios excluyen a niños en las escuelas

Hay descontento por la instalación de este espacio en secundarias

Feminiteca: qué tan cierto es

¿Cómo aplicar aceite de menta para acelerar el crecimiento del cabello?

Las propiedades activas de esta esencia no solo contribuyen a la vitalidad del cabello, sino que también aportan frescura, acción antiséptica y posibles efectos repelentes de parásitos en el entorno cutáneo

¿Cómo aplicar aceite de menta

Las bebidas que se toman de manera cotidiana, pero incrementan el riesgo de sufrir un infarto, según Harvard

Algunas opciones que se encuentran en la mesa todos los días pueden implicar riesgos inesperados para quienes buscan cuidar su salud cardiaca

Las bebidas que se toman

Beca Benito Juárez 2026: revelan supuesta fecha en que arrancarán los pagos de este mes de febrero

Beneficiarios de este programa social del Gobierno de México reciben en sus tarjetas del Banco del Bienestar un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2026: revelan

Resultados Melate Retro 1607 hoy martes 10 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro 1607 hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intento de robo desata balacera

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

Localizan con rayos X más de 20 paquetes de presunta cocaína en una maleta del Aeropuerto Internacional de Cancún

Vinculan a proceso a hombre que llevaba más de 600 mil litros metanfetamina líquida en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo pide que dejen

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace años y la familia lo ‘revive’ con IA: “No supe cómo reaccionar”

Alejandra Guzmán celebró sus 58 años a la espera de una reconciliación con su hija Frida Sofía

Eugenio Derbez revela su desconocida faceta como bailarín teatral y coreógrafo de Flans: “Ilse entró de chiripa”

DEPORTES

¿Quién es Maxim Naumov?: el

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?