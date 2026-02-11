Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

Alejandra Ávalos denunció que fue “rifada” en un palenque durante una de sus giras musicales (Instagram/@aleavalosr)

Alejandra Ávalos relató que, durante una de sus giras hace años, fue “rifada” en un palenque mientras ofrecía un show, un episodio que definió como determinante para abandonar ese tipo de presentaciones.

La artista afirmó que la situación se tornó riesgosa cuando su mánager se enteró de que se había organizado una rifa en la que su nombre estaba involucrado y actuó de inmediato para alertarla.

Aprovechando una pausa en el espectáculo, la colaboradora de Ávalos la condujo hacia un pasillo que conducía a los camerinos, indicándole luego que debía salir de inmediato del recinto, donde ya la esperaba una camioneta encendida.

“Ya te rifaron y te tienes que ir ahora”, recibió como instrucción urgente, a lo que la cantante obedeció pese a sus dudas y preocupación por su equipo.

La cantante relató que fue alertada sobre la rifa por su mánager, quien le pidió salir del recinto de inmediato (Foto: Cuartoscuro)

La rifa, uno de los motivos por los cuales Alejandra abandonó los palenques

Este incidente, según narró, responde a un “modus operandi” frecuente entre “personas poderosas” en algunos eventos musicales.

“Solamente lo viví una vez en un palenque, y lo viví como cantante. Apenas iba en la segunda o tercera canción cuando se me acerca mi mánager de ese tiempo, que ya murió, y me dice, cuando termines esta canción, vas a anunciar que te vas a cambiar de ropa. Te vas por ese pasillo que da a los camerinos”, narró en el programa De primera mano.

Pero en cuanto llegó al pasillo, fue interceptada por su representante. “Te tienes que ir. Ya está la camioneta prendida. Ya te rifaron y te tienes que ir ahora”.

El testimonio de Ávalos expone un modus operandi de personas poderosas en eventos musicales de México

La intérprete aseguró que optó por dejar de participar en giras por palenques tras este evento, al considerar la seguridad de su familia y tras conocer la existencia de estas “rifas de famosas”, las cuales se han viralizado tras recientes denuncias públicas.

La cantante de ‘Amor, fascíname’ , que en el momento de los hechos aún no comprendía completamente la situación, siguió las indicaciones de su representante, quien le pidió que, tras anunciar en el escenario que se cambiaría de ropa, abandonara el lugar sin regresar.

Entre los detalles compartidos, Ávalos precisó que nunca le fue revelada la ciudad del incidente y reiteró que uno de sus mayores motivos para apartarse de los palenques fue que ya tenía una hija y priorizó su bienestar.

La artista priorizó la seguridad de su hija y su equipo tras descubrir las denominadas 'rifas de famosas' (Foto: Instagram de Alejandra Ávalos)

El comentario de Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia

La polémica respecto a las rifas, resurgió recientemente cuando Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, declaró en una entrevista que había escuchado, principalmente por su abuelo y otras personas cercanas, que Maribel Guardia era el “premio” de una supuesta rifa entre hombres.

Según relató, esta práctica consistía en que varios hombres aportaban una suma de 100 mil pesos y el ganador obtenía una noche con la actriz. Imelda aseguró que estos comentarios circulaban antes de que ella iniciara su relación sentimental con Julián Figueroa.

El caso ha generado mayor visibilidad en redes tras recientes denuncias sobre la práctica de rifas de artistas mujeres (IG: @imetunon)

Las declaraciones de Tuñón generaron controversia. Este episodio se suma al conflicto legal y mediático que ambas mantienen por la custodia del hijo de Julián Figueroa y por diferencias familiares.