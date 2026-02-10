México

Pase turístico para que coches transiten en Hidalgo: ¿Qué es y cómo funciona?

El Pase Turístico no está disponible para vehículos de carga ni de servicio público, y solo se otorga a unidades con una antigüedad máxima de 15 años

La secretaria de Medio Ambiente
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo destaca la relevancia de defender los derechos relacionados con entornos saludables y seguros, abordando la importancia de vivir en espacios adecuados para distintas generaciones| Crédito: Gobierno de Hidalgo

Las personas que visiten el estado de Hidalgo con vehículos foráneos deberán tramitar el Pase Turístico, un permiso oficial gratuito emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), que permite circular sin restricciones por el territorio estatal.

Este permiso está dirigido a vehículos particulares con placas de estados que no forman parte de la Megalópolis, así como a aquellos con placas extranjeras, para quienes el trámite es obligatorio.

¿Qué estados no requieren Pase Turístico?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos con placas de los siguientes estados no necesitan tramitar el Pase Turístico, siempre y cuando cuenten con su verificación vehicular vigente y el holograma correspondiente:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Morelos
  • Querétaro

Pase turístico y cuidado del medio ambiente

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Mónica Mixtega, explicó que el Pase Turístico forma parte de las acciones del estado para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

“Constitucionalmente se encuentra establecido el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. El acceso al aire limpio, a ecosistemas saludables y a entornos no tóxicos es una obligación del Estado”, señaló.

Crédito: Secretaría de Turismo del
Crédito: Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo

La funcionaria destacó que el programa de verificación vehicular y el Pase Turístico son medidas eficientes para mejorar la calidad del aire, reducir enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oculares, así como para conservar ecosistemas, bosques, cultivos y cuerpos de agua.

Además, subrayó que estas acciones permiten a Hidalgo cumplir con compromisos ambientales a nivel nacional e internacional, en coordinación con la CAMe y la Agenda 2030.

Restricciones y vigencia del Pase Turístico

El Pase Turístico no aplica para vehículos de carga ni de servicio público. Asimismo, la antigüedad del vehículo no debe exceder los 15 años.

El permiso permite que un vehículo sin verificación pueda circular en el estado por un máximo de 14 días.

Crédito: Gobierno de Hidalgo
Crédito: Gobierno de Hidalgo

En caso de requerir una estancia mayor, será necesario tramitar la verificación vehicular obligatoria en Hidalgo.

¿Cómo tramitar el Pase Turístico en Hidalgo?

Para realizar el trámite, sigue estos pasos:

  1. Ten a la mano la tarjeta de circulación de tu vehículo.
  2. Ingresa al sitio oficial: //paseturistico.hidalgo.semanath.gob.mx/auth/registro
  3. Haz clic en “Registrarse” y captura los datos solicitados.
  4. Selecciona la duración de tu Pase Turístico.
  5. Descarga e imprime el pase una vez que el registro haya sido exitoso.

