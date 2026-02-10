México

¿Fila de CDMX hasta EEUU? Ticketmaster revela que BTS necesitaba 46 conciertos en Estadio GNP para cubrir la demanda

La boletera transparentó datos después de las protestas de Army

Ticketmaster habló sobre la venta
Ticketmaster habló sobre la venta de boletos (Zurisaddai González/Infobae)

Después de semanas de polémica, reclamos de la comunidad ARMY y la intervención de Profeco, Ticketmaster México publicó datos inéditos sobre la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México.

En un ejercicio de transparencia, la boletera explicó el alcance de la demanda y los retos que implicó organizar uno de los eventos más esperados del año.

El alcance de la demanda: 46 conciertos para cubrir a todos los fans

Ticketmaster detalló que más de 2.1 millones de personas ingresaron a su sitio para buscar información sobre BTS, convirtiendo la venta en una de las de mayor tráfico en su historia reciente.

En su comunicado, la boletera dimensionó la magnitud del interés con una comparación contundente:

“Para cubrir completamente la demanda registrada en el número de personas que consultaron nuestro sitio, BTS habría tenido que realizar 46 conciertos en el Estadio GNP Seguros”.

La empresa señaló que, si la venta hubiese sido presencial, la fila habría llegado desde la Ciudad de México hasta la frontera norte con Estados Unidos.

Cómo funcionó la venta y la tecnología detrás

Durante el pico más alto de la venta, más de 1.1 millones de fans se encontraban simultáneamente en la plataforma, ya sea en la sala de espera o en el proceso de compra.

La empresa reiteró que el precio final de los boletos nunca cambió durante la venta y que no utilizan precios ni algoritmos dinámicos.

“Los precios son definidos previamente por el organizador del evento, junto con el artista y su equipo antes de que comience la venta y se mantienen sin cambios durante toda la venta”.

Reventa, fraudes y compromiso de atención

Ticketmaster rechazó la reventa ilegal y advirtió sobre los riesgos de adquirir entradas fuera de los canales oficiales, recordando que esto puede exponer a los fans a fraudes y especulación.

La empresa destacó su inversión en tecnología y atención al cliente, asegurando que su principal canal de soporte es el Botón de Ayuda en la app y el sitio web, con tiempos de respuesta promedio de hasta 10 horas.

