COVID, dengue y ciertos tipos de cáncer: estas son las vacunas que México producirá con alta tecnología

Actualmente, solo la vacuna de ARNm contra COVID-19 está autorizada en México, pese a investigaciones sobre su aplicación al dengue y cáncer EFE/Alberto Valdes

México iniciará la producción de vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm) tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno federal, laboratorio Birmex y dos farmacéuticas.

Este convenio priorizará vacunas contra COVID-19, además de que contempla el desarrollo de nuevas aplicaciones para otras enfermedades como el dengue.

La implementación fue anunciada el 9 de febrero de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

El acuerdo impulsará la investigación científica en biomedicina y promoverá la participación de especialistas mexicanos en desarrollo de nuevas vacunas EFE/Mario Guzmán

Sheinbaum destacó que “hoy es un día muy importante para nuestro país”, y precisó que la alianza con Moderna —uno de los principales referentes mundiales en tecnología ARNm—, junto con Liomont y Birmex, permitirá iniciar la producción local de vacunas contra el SARS-CoV-2.

Además, según la presidenta y conforme a un comunicado oficial de la Presidencia, el acuerdo facilitará investigaciones para nuevas vacunas de interés, como las dirigidas al dengue o a ciertos tipos de cáncer.

Qué implica el convenio con farmacéuticas

Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, empresa estatal), la farmacéutica mexicana Liomont y la internacional Moderna colaborarán con México en este convenio.

La mandataria subrayó que el convenio tiene como objetivo fortalecer la investigación científica en biomedicina y estimular la colaboración entre equipos de especialistas mexicanos en salud.

El acceso a la vacuna contra el dengue mediante compras conjuntas ofrece precios más accesibles y sostiene la estrategia inmunizadora a largo plazo. (Foto cortesía MINSA)

Esto permitirá “desarrollar otras vacunas que interesan al país”, señaló, y apuntó que se espera una participación activa de investigadoras e investigadores nacionales en estos desarrollos.

¿Cómo funciona la vacuna de ARN mensajero?

De acuerdo con la información técnica sobre las vacunas de ARN mensajero, este tipo de biológicos constituyen una innovación reciente en inmunización.

El ARNm es una molécula que transmite instrucciones a las células para fabricar proteínas presentes en agentes infecciosos, lo que genera una respuesta de defensa sin introducir el virus ni alterar el ADN.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la alianza desde Palacio Nacional, destacando la importancia estratégica de la biotecnología en salud pública Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Una vez que el cuerpo recibe el ARNm, las células producen temporalmente la proteína objetivo desencadenando la formación de anticuerpos, los cuales permanecen en el organismo y preparan al sistema inmunitario para una respuesta rápida ante futuras exposiciones al patógeno.

Actualmente, la única vacuna de ARNm autorizada en México y otros países es la destinada a prevenir el COVID-19.

Existen investigaciones en curso sobre su posible eficacia frente a enfermedades como el dengue y algunos cánceres, pero estas aplicaciones aún no disponen de aprobación regulatoria según los datos técnicos consultados.

Sarampión en México

El anuncio del acuerdo llega en un contexto sanitario complejo para México.

El país enfrenta un brote de sarampión, con 8.459 casos acumulados y 2.027 contagios registrados durante 2026, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las campañas de vacunación en espacios públicos, informó EFE.

Frente a este escenario, el fortalecimiento de la producción nacional de vacunas se consolida como una prioridad estratégica para el Gobierno.

La primera vacuna de ARNm producida en México estará destinada a prevenir el COVID-19, fortaleciendo la soberanía sanitaria del país Foto: X/@GobCDMX.

La presidenta reafirmó que el impulso a la investigación y producción de vacunas innovadoras es piedra angular de la estrategia nacional de salud pública y desarrollo científico.

“Se van a desarrollar todas estas investigaciones en nuestro país”, insistió, con la meta de convertir a México en una potencia científica y biológica capaz de responder a los desafíos presentes y futuros en materia sanitaria.