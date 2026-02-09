México

El sector minero lamentó el hallazgo de tres compañeros muertos en fosa de Concordia, Sinaloa

El gremio señaló que la agresión contra los trabajadores es inaceptable y advirtió que mantendrá estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de justicia

Guardar

El sector minero nacional expresó su profundo pesar por la confirmación del fallecimiento de tres trabajadores que habían sido privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y exigió a las autoridades el fortalecimiento de las investigaciones, así como garantías reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.

A través de un comunicado conjunto, organizaciones y cámaras del sector lamentaron la muerte de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron secuestrados junto con otros compañeros el pasado 23 de enero y posteriormente localizados sin vida por las autoridades.

El gremio señaló que la agresión contra los trabajadores es inaceptable bajo cualquier criterio técnico o social, y advirtió que mantendrá una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Exigen investigación efectiva y seguridad para trabajadores mineros

En el posicionamiento, el sector minero unido subrayó que las familias y la comunidad minera merecen una resolución que vaya más allá de cifras y se traduzca en justicia efectiva. Reafirmaron su compromiso de acompañar a los deudos y colaborar con las autoridades hasta que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Asimismo, hicieron un llamado para que la prioridad absoluta continúe siendo la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos tras los hechos ocurridos en Concordia, con el objetivo de que puedan regresar con sus familias.

Llamado urgente contra la impunidad

Las organizaciones firmantes también pidieron que el caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana en las zonas donde opera la industria minera.

“El sector minero unido reafirma su llamado urgente a que este caso no quede impune y que se garantice la integridad de quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país”, señalaron.

El comunicado fue respaldado por diversas cámaras, asociaciones y clústeres mineros nacionales, entre ellos CAMIMEX, Cancham México, Women in Mining México, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, así como clústeres mineros de Sonora, Zacatecas, Durango y Sinaloa, entre otros.

La industria reiteró que la seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad nacional y que hechos como este vulneran no solo a las familias afectadas, sino también al desarrollo de una actividad estratégica para la economía del país.

Temas Relacionados

ConcordiaSinaloaMineros desaparecidosmexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 9 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”

El mexicano perdió con el ruso en mayo de 2022 por decisión unánime

Canelo Álvarez deja abierta la

Sheinbaum arremete contra Alessandra Rojo de la Vega por remoción de una mesa de concejal: “Fue muy autoritaria”

El funcionario José Emilio Villar González acusó que la alcaldesa de la Cuauhtémoc ordenó el desalojado de su mesa que estaba ubicada en la explanada de alcaldía

Sheinbaum arremete contra Alessandra Rojo

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

La actriz amplía su trayectoria artística al asumir un nuevo reto lejos del melodrama televisivo y frente a la pantalla grande

Angelique Boyer anuncia su primer

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

La presidenta destacó el valor simbólico del cierre del show y su lectura en el contexto social actual

Claudia Sheinbaum elogia presentación de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

Angelique Boyer anuncia su primer

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

Sabotaje de Eduardo Verástegui contra el Super Bowl termina en burlas sobre su presunto romance con Ricky Martin

René Franco destroza show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Al viejo estilo mexican curious”

¿Qué significado tiene el ‘niño dormido en la silla’ en el show de Bad Bunny del Super Bowl?

DEPORTES

Michael Bay, director de Transformers,

Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

Así se vivió la NFL Experience del Super Bowl LX en Monterrey

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”

Definido el orden de salida para la primera competencia de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cruz Azul vs América: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 en la Liga Mx Femenil