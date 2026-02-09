El sector minero lamentó el hallazgo de tres compañeros muertos en fosa de Concordia, Sinaloa

El sector minero nacional expresó su profundo pesar por la confirmación del fallecimiento de tres trabajadores que habían sido privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y exigió a las autoridades el fortalecimiento de las investigaciones, así como garantías reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.

A través de un comunicado conjunto, organizaciones y cámaras del sector lamentaron la muerte de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron secuestrados junto con otros compañeros el pasado 23 de enero y posteriormente localizados sin vida por las autoridades.

El gremio señaló que la agresión contra los trabajadores es inaceptable bajo cualquier criterio técnico o social, y advirtió que mantendrá una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Exigen investigación efectiva y seguridad para trabajadores mineros

En el posicionamiento, el sector minero unido subrayó que las familias y la comunidad minera merecen una resolución que vaya más allá de cifras y se traduzca en justicia efectiva. Reafirmaron su compromiso de acompañar a los deudos y colaborar con las autoridades hasta que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Asimismo, hicieron un llamado para que la prioridad absoluta continúe siendo la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos tras los hechos ocurridos en Concordia, con el objetivo de que puedan regresar con sus familias.

Llamado urgente contra la impunidad

Las organizaciones firmantes también pidieron que el caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana en las zonas donde opera la industria minera.

“El sector minero unido reafirma su llamado urgente a que este caso no quede impune y que se garantice la integridad de quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país”, señalaron.

El comunicado fue respaldado por diversas cámaras, asociaciones y clústeres mineros nacionales, entre ellos CAMIMEX, Cancham México, Women in Mining México, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, así como clústeres mineros de Sonora, Zacatecas, Durango y Sinaloa, entre otros.

La industria reiteró que la seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad nacional y que hechos como este vulneran no solo a las familias afectadas, sino también al desarrollo de una actividad estratégica para la economía del país.