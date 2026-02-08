Frío CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías por bajas temperaturas para este lunes 9 de febrero

Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este lunes 9 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México continuarán para el amanecer y este lunes 9 de febrero será el caso, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 8 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo lunes 9 de febrero, indicó Protección Civil local.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse otra demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Doble alerta por bajas temperaturas en la CDMX al amanecer de este lunes 9 de febrero

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México para este lunes 9 de febrero provocarán doble alerta, que será la amarilla y naranja, de acuerdo con Protección Civil local.

Cuatro de las seis demarcaciones estarán en alerta amarilla y las dos restantes en naranja, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo lunes 9 de febrero.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Cuatro alcaldías de la CDMX estarán en alerta amarilla este lunes 9 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto: Milpa Alta y Tlalpan registrará alerta naranja para las primeras horas de este próximo lunes 9 de febrero.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta naranja son:

Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.

Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)

Dos alcaldías de la CDMX estarán en alerta naranja por las bajas temperaturas de este lunes 9 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 6 alcaldías para la mañana de este lunes 9 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las 6 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 9 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Durante la medianoche de este lunes 9 de febrero comenzarán las bajas temperaturas pronosticadas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.