México

Frío CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías por bajas temperaturas para este lunes 9 de febrero

De 1 a 6 grados Celsius son las temperaturas esperadas, de acuerdo al pronóstico de Protección Civil de la Ciudad de México

Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este lunes 9 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México continuarán para el amanecer y este lunes 9 de febrero será el caso, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 8 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo lunes 9 de febrero, indicó Protección Civil local.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse otra demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Doble alerta por bajas temperaturas en la CDMX al amanecer de este lunes 9 de febrero

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México para este lunes 9 de febrero provocarán doble alerta, que será la amarilla y naranja, de acuerdo con Protección Civil local.

Cuatro de las seis demarcaciones estarán en alerta amarilla y las dos restantes en naranja, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo lunes 9 de febrero.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Cuatro alcaldías de la CDMX estarán en alerta amarilla este lunes 9 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto: Milpa Alta y Tlalpan registrará alerta naranja para las primeras horas de este próximo lunes 9 de febrero.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta naranja son:

  • Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.
  • Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)
Dos alcaldías de la CDMX estarán en alerta naranja por las bajas temperaturas de este lunes 9 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 6 alcaldías para la mañana de este lunes 9 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las 6 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 9 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Durante la medianoche de este lunes 9 de febrero comenzarán las bajas temperaturas pronosticadas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Qué dice la Ley de

Gobierno de Claudia Sheinbaum envía

Sismo de 5.7 sorprende a

Reportan que uno de los

¿En dónde se respira el
Reportan que uno de los

Alfredo Adame habla sin filtros

New England Patriots vs Seattle

