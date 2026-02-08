México

Conductora choca contra patrullas del alcoholímetro en la alcaldía Cuauhtémoc

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades del Ministerio Público

Choque alcaldía Cuauhtémoc. Foto: (Captura de pantalla)

Un percance vial se registró en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que una conductora se impactara contra dos vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se encontraban abanderando un punto de revisión del programa Conduce Sin Alcohol, conocido como alcoholímetro, en calles de la colonia Centro.

De acuerdo con un comunicado emitido por la SSC, los hechos ocurrieron mientras elementos de la corporación mantenían un punto de revisión en el marco de dicho programa, instalado en el cruce de la avenida Circunvalación y la calle Misioneros. Durante el operativo, un vehículo particular de color blanco, conducido por una mujer de 28 años de edad, se impactó contra dos patrullas que se encontraban debidamente señalizadas y con oficiales a bordo.

El auto de la mujer impactó contra dos patrullas que se encontraban en el lugar. Foto: (Captura de pantalla)

Tras el incidente, los policías que participaban en el dispositivo de seguridad solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar para valorar a la conductora y a los dos oficiales que se encontraban dentro de las unidades oficiales al momento del choque.

Luego de la revisión médica, los tres involucrados fueron diagnosticados como policontundidos; sin embargo, se informó que no fue necesario su traslado a un hospital, ya que las lesiones no ponían en riesgo su integridad física.

Elementos de la SSC procedieron a la detención de la mujer con el objetivo de llevar a cabo el deslinde de responsabilidades correspondiente. La conductora fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

La mujer fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente. Foto: (Captura de pantalla)

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la mujer se encontraba bajo los influjos del alcohol ni las causas específicas que provocaron el accidente vehicular. Asimismo, no se detalló si el vehículo particular presentó fallas mecánicas o si el exceso de velocidad pudo haber influido en el percance.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que el programa Conduce Sin Alcohol tiene como finalidad prevenir accidentes de tránsito y salvaguardar la vida de peatones y automovilistas, por lo que exhortó a la ciudadanía a respetar los puntos de revisión y a conducir con precaución, especialmente en zonas donde se desarrollan operativos de seguridad vial.

Las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes, en caso de que se compruebe alguna responsabilidad por parte de la conductora involucrada. En tanto, autoridades hicieron un llamado a los automovilistas de respetar los límites de velocidad y los señalamientos en has calles, carreteras y avenidas de la ciudad

