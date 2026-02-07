México

Feria del Amor y el Peluche Neza 2026: horarios, fechas y todos los detalles para este 14 de febrero

El evento ofrece una amplia variedad de opciones para festejar este Día del Amor y la Amistad, mientras fortalece la economía local

Feria del Amor y el Peluche Nezahualcóyotl 2026. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con un ambiente lleno de color, creatividad y espíritu romántico, este viernes fue inaugurada la “Feria del Amor y el Peluche Neza 2026” en la Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, un evento que se consolida como uno de los puntos de encuentro más esperados en el marco del Día del Amor y la Amistad. La feria se llevará a cabo del 6 al 11 de febrero, en un horario de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche, ofreciendo una amplia variedad de productos pensados para sorprender y consentir a esa persona especial.

El evento reúne a más de 80 expositores, quienes estarán ofertando desde peluches de todos los tamaños y diseños, hasta joyería de fantasía fina, artículos de belleza, perfumería, chocolatería, confitería y panadería temática con creaciones exclusivas alusivas al 14 de febrero. Cada stand refleja el talento y la dedicación de emprendedoras y emprendedores locales, convirtiendo a la feria en una experiencia única para los visitantes.

El evento se presenta como un espacio para asistir, comparar y adquirir todo lo necesario para este 14 de febrero. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

La ceremonia inaugural fue encabezada por Darinka Rendón Sánchez, Secretaria del H. Ayuntamiento, en representación del Presidente Municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, quien destacó que Nezahualcóyotl continúa innovando al generar espacios que fortalecen el comercio local. Señaló que este tipo de iniciativas permiten que el consumo se realice dentro del municipio, beneficiando directamente a las familias que dependen de la producción y venta de estos artículos.

Por su parte, el Director de Fomento Económico y Turismo, Félix Edmundo González Cariño, informó que la meta es recibir a más de 25 mil visitantes durante los seis días del evento. Subrayó que la calidad de los productos es de primer nivel, ya que gran parte de lo que se exhibe es elaborado por artesanas y artesanos de Nezahualcóyotl, lo que garantiza originalidad, buen precio y diseños únicos.

Emprendedores como Claudia Ochoa, de Mundo Creativo, y Martha Mar, del proyecto Marvic, coincidieron en la importancia de consumir local y agradecieron la apertura de espacios como esta feria, los cuales resultan fundamentales para que los pequeños negocios puedan crecer, consolidarse y darse a conocer entre la comunidad.

El evento fomenta la economía local para comerciantes del municipio. Foto: (H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl)

La Feria del Amor y el Peluche Neza 2026 también integra giros especializados que amplían la oferta para todos los gustos, como florerías con diseños naturales y de fantasía, arreglos espectaculares con globos, artesanías hechas a mano y artículos de sex shop, asegurando que cada visitante encuentre el regalo ideal para celebrar el amor y la amistad.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl reiteró su compromiso de seguir impulsando el comercio local y la economía del municipio, e invitó a vecinas y vecinos, así como a habitantes de municipios y alcaldías cercanas, a disfrutar de esta feria ubicada en la Explanada del Palacio Municipal. Una oportunidad perfecta para apoyar lo hecho en Neza y vivir una experiencia llena de detalles, creatividad y corazón.

