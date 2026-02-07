Emma Coronel quiere cambiarle la vida a joven de su pueblo natal con esta acción

Emma Coronel instó a votar por una joven en un concurso de belleza de su natal Canelas, Durango. Tras cumplir una condena en prisión de EEUU Emma se ha dedicado al modelaje, incluso desfiló en Milán, Italia Fotos: Intagram Emma Coronel

La modelo estadounidense de origen mexicano Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, generó atención al anunciar en Instagram su apoyo a una de las participantes del certamen de belleza de la Feria Regional del Café y la Guayaba 2026. Coronel compartió una historia en la que respalda a Sujeli, una de las cuatro aspirantes a la corona.

El concurso, vinculado al municipio de Canelas Durango, elige a la ganadora con la suma de puntos obtenidos tanto por el jurado como por la participación en redes sociales. Según la publicación promocionada por Emma Coronel, la candidata que reciba la mayor cantidad de “Me gusta” y “Me encanta” en su fotografía oficial obtendrá el 15 % del puntaje total por esa vía, que se agregará a su calificación final.

Coronel explicó que la dinámica se realiza en Facebook y animó a sus seguidores a apoyar a Sujeli con la frase: “Vayan a Facebook a darle ‘like’ a esta niña”. Junto a Sujeli, también compiten por la corona Brissis, Mariana y Sandra.

Las jóvenes que participan para ganar, la que tenga más Me Gusta en Facebook será la ganadora Foto: Municipio Canelas , Durango

A Emma este certamen le cambió la vida

En la edición 2006-2007 de este concurso de belleza, Emma Coronel participó cuando tenía 17 años, y durante ese evento conoció a Joaquín Guzmán Loera, quien entonces tenía 50 años. De momento, Coronel no ha indicado si tendrá algún rol específico en la edición de 2026, más allá de su respaldo a la concursante. Las votaciones en redes sociales para la elección estarán abiertas hasta el martes 10, a las 23:59 horas.

El 2 de julio de 2007, la reina de belleza Emma Coronel, reconocida por haber ganado meses antes el cetro en el festival del Café y la Guayaba cumplía 18 años y al mismo tiempo contraía nupcias con Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa.

La boda se realizó en el poblado de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango.

En ese tiempo, Emma salía con un joven de su localidad, que fue su primer novio, pero en la fiesta la joven llamó la atención del Chapo cuando los presentaron. En el baile, el capo ordenó que los músicos tocaran Cruzando Arrollos.

La joven platicó con el narcotraficante, y antes de irse, El Chapo le regaló al padre de Emma una camioneta Cheyenne 4X4 y un Mercedes Benz con un moño para ella.

Emma Coronel conoció al "Chapo" cuando ella tenía 17 años. (Especial)

Posteriormente, cara al concurso de la reina del Día de San Valentín, se dice que El Chapo pagó a la gente para que votaran por ella. El día de la elección de la ganadora, Guzmán Loera contrató tres bandas para dedicarle una serenata a Emma, quien ganó el concurso.

El día de la boda, en el 2007, distintas crónicas de la época reseñaron que el enlace se había desarrollado en medio de un impresionante operativo de seguridad y que incluso habían acudido importantes personajes de la política.

Algunos medios aseguraron que se había realizado una fastuosa fiesta al estilo narco, donde había existido un derroche de alcohol, comida, y música continua.

Coronel se ha dedicado al modelaje

Pero la revista Proceso detalló que, el día de la boda, la gente de Guzmán Loera cercó el caserío donde se realizaría el enlace y sólo asistieron familiares de la novia y personas muy allegadas a El Chapo, como Ignacio Coronel, El Rey del Cristal y el tío de la novia, y el ex subprocurador del gobierno de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal. El juez y el sacerdote fueron llevados por el narcotraficante desde Sinaloa.

A la fiesta habrían asistido Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y los hermanos Beltrán Leyva: Marcos Arturo, El Barbas, Alfredo, El Mochomo, y Héctor, El H, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández especializada en narcotráfico.

En una entrevista para la cadena estadounidense Telemundo en 2019, Coronel Aispuro dio a conocer más detalles del enlace: “He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé… no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho”. “¿No hubo políticos?”, se le cuestionó: “No, yo nunca lo he visto a él (Guzmán Loera) con un político”.

Aclaró que “fue algo muy chiquito, con pura familia, no hubo las grandes bandas que dicen, nada de eso”. Para El Chapo era su tercera boda, pero a diferencia de las anteriores, en ésta no hubo luna de miel. Según relató la ex reina de belleza, sólo se fueron a un rancho, y casi de inmediato se mudó a Culiacán, Sinaloa, donde empezó a estudiar la carrera de Comunicación.