Emilia, la abogada que dejó su profesión para convertirse en estrella de la página azul en México

La influencer Emilia Vizcarra. (Instagram - @emiliavizcarra)

La influencer Emilia Vizcarra se volvió tendencia tras su participación en el podcast de Jorge “El Burro” Van Rankin, donde compartió detalles sobre su transición profesional de ser abogada a la creación de contenido en OnlyFans.

Durante la entrevista, relató que estudió Derecho y ejerció como licenciada en su campo laboral antes de decidirse por una carrera relacionada con las plataformas digitales, donde ha conseguido consolidarse como una de las creadoras mexicanas más reconocidas del medio.

“Es algo que yo ya había querido hacer por mucho tiempo, y me había resistido mucho, porque trabajé durante largo tiempo como abogada entonces es algo que me iba perjudicar”, expresó la creadora de contenido.

Según lo expuesto por Emilia, su incursión en la página azul representó un giro significativo en su vida profesional y financiera. La influencer señaló que, a través de la creación de contenido, logró generar ingresos que superaron ampliamente los que hubiese obtenido en ejerciendo de forma tradicional su profesión como abogada.

Este aspecto fue determinante para ella tomará la decisión de seguir impulsando su crecimiento en redes sociales y mantener su crecimiento económico, pero a la vez como mediático.

La influencer Emilia Vizcarra en entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin. (captura de pantalla)

“Es abismal la diferencia en cuestión de ingresos a lo que se puede conseguir en Onlyfans a comparación de una profesión”, aseguró Emilia, mientras contaba ejerció aproximadamente durante 7 años en el área de litigación hasta que decidió cerrar su despacho y emprender en un nuevo comienzo.

Por otro lado, también destacó la rapidez con la que se posicionó en el mundo digital, alcanzando millones de seguidores en diversas aplicaciones en línea. “Fue gracias a que dure muchos años construyendo ese personaje en redes sociales”, afirmó.

Su caso ha llamado la atención de público no solo por el éxito económico, sino también por el impacto que ha tenido en la percepción del trabajo digital entre los jóvenes. Emilia Vizcarra se ha consolidado como una figura influyente dentro del entretenimiento digital en México, generando conversación sobre las nuevas oportunidades laborales que ofrecen las plataformas, que suelen ser más llamativas a las tradicionales.

La entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin ha contribuido para que la influencer se consolide como tendencia en redes sociales, reflejando el interés que despierta su historia de cambio profesional y éxito en el entorno digital.

Su experiencia ejemplifica el auge de creadores de contenido que encuentran en OnlyFans como una vía para reinventar su carrera y alcanzar niveles de reconocimiento y solvencia económica que antes parecían inalcanzables.

México lidera el mercado de Onlyfans en América Latina

México se ha consolidado como el principal mercado de OnlyFans en Latinoamérica y uno de los más relevantes a nivel global, tanto por el volumen de creadores de contenido como por el dinero que ingresa y sale del país a través de la plataforma.

Cada día, cerca de 800 mil dólares llegan al país desde la plataforma, ubicándolo entre los cinco países con mayor producción de material en el mundo, por encima de naciones europeas como Alemania, Francia y España.

Durante 2025, los usuarios mexicanos gastaron 291 millones de dólares en OnlyFans, equivalentes a 796 mil 867 dólares diarios, lo que posiciona al país en el quinto lugar global y como líder absoluto en América Latina. Este gasto aumentó 19.12% respecto a 2024, superando ampliamente el crecimiento de países como Estados Unidos y Reino Unido.

Su auge de también se refleja en la Ciudad de México, que ocupa el noveno lugar global en consumo en la plataforma, con un gasto anual de casi 39 millones de dólares. El modelo de monetización directa que ofrece la página azul, basado en suscripciones y propinas, ha llevado a muchos creadores mexicanos a preferir esta vía sobre otras plataformas como YouTube. Las autoridades fiscales han comenzado a observar de cerca estos ingresos digitales.