Hijo de Pedro Torres se defiende de quienes lo juzgaron por sonreír junto al ataúd del productor

La muerte de Pedro Torres, referente de la televisión mexicana, provocó debates en redes sociales tras difundirse imágenes de su funeral (IG: ptorrresmendez)

La muerte de Pedro Torres, figura central de la televisión mexicana, desató una controversia inesperada tras la difusión de imágenes de su funeral, en las que su hijo, Pedro Antonio Torres, aparece sonriendo frente al féretro.

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en escenario de debate, cuestionando la actitud de Pedro Antonio y el significado de su gesto en un momento tan trascendente.

El propio Pedro Antonio optó por responder públicamente, argumentando que la fotografía representa una forma de honrar la memoria de su padre con el mismo espíritu alegre que le caracterizó en vida.

El 30 de enero de 2026, durante la despedida del conocido productor, la publicación de estas fotografías contó también con la presencia de Lucía Méndez, exesposa de Pedro Torres, quien fue captada por las cámaras registrando el momento con su teléfono.

La foto de Pedro Antonio Torres sonriendo junto al féretro de su padre generó polémica sobre el respeto y las formas de expresar el duelo público (Fotos: RS)

La defensa del hijo del recordado productor

La difusión de las imágenes generó cientos de comentarios, muchos de ellos señalando como “inapropiado” el modo de expresar el duelo. Pedro Antonio Torres explicó entonces:

“Mi papá realmente ha sido una persona que siempre ha sido muy alegre, en todo momento ha tomado fotos. Entonces nosotros estamos honrándolo a él. Honrarlo con alegría, en vida y en muerte. Yo sé que mi papá nos está viendo desde arriba y le da mucho gusto que me tome fotos con él”.

Pedro Antonio Torres declaró que la alegría reflejada en la foto es un homenaje a la personalidad optimista de Pedro Torres en vida (IG: @ptorresmendez)

Tras meses de convivencia con el avance de la enfermedad que aquejó al productor, Pedro Antonio destacó el enorme sufrimiento que vivió la familia antes del fallecimiento.

A través de sus palabras públicas, pidió comprensión y enfatizó el “dolor inimaginable” experimentado durante este proceso.

Lucía Méndez, por su parte, recalcó la dureza de los últimos seis meses: “Es tremendamente fuerte lo que acabamos de sufrir, seis meses de sufrir, seis meses de sufrimiento, de muchas cosas, pero ya descansó”, expresó la artista.

Familiares relataron el gran sufrimiento vivido durante los últimos meses, tras el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de Pedro Torres (@javierdiaz.glez, Instagram)

Pedro Torres se enfrentó a una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente la función de las neuronas motoras y genera una pérdida de fuerza muscular, espasmos y, en etapas avanzadas, dificultad para respirar.

La severidad de la dolencia llevó a sus allegados a experimentar etapas de duelo anticipado y generó múltiples muestras de apoyo y pesar en el ambiente artístico mexicano.

Un visionario en el ramo del entretenimiento audiovisual

El legado profesional de Pedro Torres ocupa un lugar preponderante en la industria televisiva de México.

Pedro Torres dejó un legado en la televisión mexicana con éxitos como Big Brother México, Mujeres asesinas, El noticiero con Joaquín López-Dóriga y otros programas emblemáticos (IG: @ptorres)

Su trayectoria abarca la realización de programas de concurso y realities como Big Brother México, Operación triunfo, Vas o no vas, El bar provoca, así como espacios deportivos y noticiosos, entre ellos La jugada y El noticiero con Joaquín López-Dóriga.

En el ámbito de las series y melodramas, destacan títulos como Mujeres asesinas, Tiempo final, El encanto del águila, Gossip Girl: Acapulco, Corona de lágrimas y El equipo.

Las palabras y acciones de sus más cercanos reflejan la complejidad emocional del momento, y las reacciones en redes sociales han mostrado tanto polémica como solidaridad.