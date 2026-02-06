México

CFE aclara que no le pertenece la camioneta incendiada en Periférico Sur

El vehículo estaba en llamas mientras otros autos pasaban en contraflujo

Guardar
La camioneta estaba en llamas
La camioneta estaba en llamas en el Periférico, cerca de la segunda sección del Bosque de Chapultepec (x/@dileshajim//Gposiadeoficial)

A través de redes sociales se viralizaron videos de una camioneta blanca consumiéndose en llamas sobre Periférico Sur.

El vehículo estaba cerca de la valla de contención del puente.

Ya que algunos reportes señalaron que presuntamente sería de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dicha empresa negó que el vehículo le pertenezca.

Un vehículo en llamas frente a Aztlán Crédito: (X/@Gposiadeoficial)

“#CFEInforma | En relación con la información que circula en algunos medios de comunicación sobre el incendio de una camioneta en Periférico Boulevard Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México, la CFE aclara que el vehículo no pertenece a esta empresa”, se pudo leer.

Dicho incendio provocó intensa carga vehicular hacia el sur de la Ciudad para dar paso a los Servicios de Emergencia de la Ciudad de México.

Por el momento la Secretaría de Riesgos y protección Civil no ha informado si hubo alguna persona herida derivado de este incidente.

(CFE)
(CFE)

Como punto de referencia, este accidente ocurrió frente a la Feria Aztlán del Bosque de Chapultepec.

Incendio en fábrica de San Pedro de los Pinos

Hace una semana se reportó un incendio cerca de la misma zona.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió que el incendio registrado en una fábrica de papel y plástico de la colonia San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, quedara completamente extinguido la noche del 28 de enero. Las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del siniestro, no hubo personas lesionadas, ya que dentro del inmueble solo se encontraba un vigilante que fue evacuado a tiempo.

El fuego comenzó poco antes de las 18:00 horas en un inmueble ubicado en Calle Zapotecas 215, esquina con Calle 18, impulsando la evacuación de los vecinos más cercanos para facilitar el acceso de los cuerpos de rescate.

La columna de humo negro, visible desde varios kilómetros, obligó al cierre de vialidades importantes, como Calle 16 y Avenida Central, así como la restricción del acceso al Periférico hacia el sur. El acordonamiento abarcó un radio de 500 metros alrededor de la fábrica para garantizar la seguridad de los habitantes y del personal de emergencia.

Desde los primeros minutos, Bomberos de la Ciudad de México, junto con equipos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), desplegaron más de 12 pipas de agua para sofocar las llamas, que se expandieron rápidamente debido a los materiales almacenados en la fábrica.

El jefe Vulcano Cova, responsable de la atención de emergencias, informó en redes sociales:

“Estamos atendiendo un incendio en una fábrica de papelería y plástico, en la colonia San Pedro de los Pinos, en Álvaro Obregón. Hemos ingresado al inmueble, continúo informando.”

Más tarde, detalló que el avance en el control del fuego alcanzaba el 80%, aunque aún persistían puntos activos en el interior.

Temas Relacionados

CFEincendioPeriféricoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Laura Zapata se solidariza con Maribel Guardia y afirma que Imelda Tuñón llevó a la muerte a Julián Figueroa: “Gente enferma”

La reconocida actriz aprovechó la polémica para alertar a sus hijos sobre los peligros de involucrarse en relaciones que puedan poner en riesgo su bienestar emocional y físico

Laura Zapata se solidariza con

Dictamen final de las 40 horas está listo: la reunión de comisiones será en el Senado el 10 de febrero

La reforma laboral impulsada por Sheinbaum podría aprobarse la segunda semana de febrero sin ningún cambio por parte del Congreso

Dictamen final de las 40

Cuáles son las propiedades medicinales del amaranto

Incluir esta semilla ancestral puede ayudar a mejorar el bienestar digestivo, aportar proteínas valiosas y apoyar un estilo de vida saludable

Cuáles son las propiedades medicinales

Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Oaxaca registra sismo de 4.0

Asesinaron a balazos a Humberto Quezada, exdirigente del PRI en Guerrero

El fallecimiento fue confirmado por autoridades del partido político en la entidad

Asesinaron a balazos a Humberto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos al alcalde

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico en operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos

Quiénes son los funcionarios detenidos junto con el alcalde de Tequila, Jalisco, por nexos con el CJNG

Pablo Lemus asegura que habrá más funcionarios detenidos tras captura del alcalde de Tequila ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Artistas, horario y dónde ver

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Laura Zapata se solidariza con Maribel Guardia y afirma que Imelda Tuñón llevó a la muerte a Julián Figueroa: “Gente enferma”

Mayela Laguna denuncia que no le avisaron que su hijo ya no lleva el apellido Guzmán y se desmarca definitivamente de la familia

Sergio Sendel enciende las redes sociales con fotografía junto a su hijo Graco, actor de Doménica Montero

Los mejores memes que dejó el anuncio de los conciertos de Zayn Malik en México

DEPORTES

Artistas, horario y dónde ver

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América

México presenta su roster completo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: repetirán figuras que brillaron en la edición pasada

Critican a la Secretaría de Cultura por la publicación de un video del Santo hecho con IA

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?