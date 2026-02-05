Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a “El Chaparrito” operador del Mencho

Fue detenido en Mérida (FGR)

Aldrin Miguel Jarquín, un sujeto apodado El Chaparrito y quien fue identificado como un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cercano a Nemesio oseguera Cervantes, El Mencho, deberá recibir atención médica durante su encierro, según determinó una jueza.

El 4 de febrero fue informado que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo fue la encargada de conceder una suspensión de plano en el caso de la queja por parte de El Chaparrito sobre una situación de estregamiento y aislamiento, además de que no se le atendían sus necesidades médicas.

Dicho hombre está internado en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, mejor conocido como El Altiplano, una cárcel de máxima seguridad ubicada en Almoloya de Juárez, Edomex.

Ante la situación, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México decidió conceder la suspensión de plano con la que se le ordena a las autoridades penitenciarias que al hombre se le realice una valoración médica.

De igual manera, se le deben suministrar los medicamentos que El Chaparrito necesite con el objetivo de cuidar la integridad del detenido.

El Chaparrito es uno de los líderes regionales más cercanos a El Mencho. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Garantice que se les suministren los medicamentos que requieran, de acuerdo a su estado de salud actual y expediente clínico que se lleva en el centro de reclusión en que se encuentra en dicha institución carcelaria a fin de salvaguardar su vida y salud”, se puede leer en el informe, según compartió el periodista Manuel Espino en El Universal.

La captura de “El Chaparrito” y su rol en el CJNG

Fue en agosto de 2024 que Aldrin Miguel Jarquín fue capturado en Mérida, Yucatán. Años antes, en el 2022 el sujeto ya había sido capturado y en dicha ocasión se le identificó como el encargado de controlar el puerto de Manzanillo, en Colima, para la recepción de drogas y precursores químicos en favor del CJNG.

En octubre de 2021, la Embajada de Estados Unidos en México publicó información sobre cuatro sujetos que fueron sancionados por la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por operar en un puerto.

Ficha de detención de 'El Chaparrito'. (SSPC)

“Estos cuatro individuos son miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operan a través del puerto de Manzanillo [...] s ayudan a coordinar las operaciones de tráfico de drogas del CJNG a través del puerto y mantienen el contacto con las fuentes de suministro de cocaína en Colombia”, se puede leer en el informe.

Los registros indican El Chaparrito respondía de manera directa a Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, este último yerno del Mencho y un operador criminal.