Fátima Bosch toma distancia de dueños de Miss Universo: “Trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”

Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

Fátima Bosch, actual Miss Universo, decidió enfocar su mensaje en el significado de su reinado y en la misión social de la corona, mientras toma distancia de las investigaciones que rodean a los dueños de la Organización Miss Universo.

En medio de un contexto marcado por escándalos legales y financieros, la mexicana optó por hablar desde lo personal y espiritual, sin pronunciarse sobre los procesos judiciales en curso.

Un reinado marcado por desafíos

En entrevista con CARAS México, Fátima Bosch reconoció que su experiencia como Miss Universo no ha sido la que imaginó inicialmente. “Considero que mi reinado ha comenzado de manera muy diferente a la de otras misses, o a lo que yo me hubiera imaginado o deseado”, afirmó.

La tabasqueña explicó que el inicio de su etapa ha estado lleno de retos, aunque subrayó que estos no la han debilitado.

“Ha sido un inicio lleno de crecimiento y desafíos que, más que desanimarme, me han ayudado a seguir puliendo la persona que soy y a enfrentar los retos con mayor fortaleza y compromiso”, sostuvo.

Bosch enfatizó que su visión de la corona se centra en el servicio y la representación social. “La corona, al final, es para hacer cosas buenas, trabajar por las personas y ser una voz para quienes no la tienen”, declaró, al tiempo que reconoció que el entorno ha sido complejo. “Ha sido algo caótico, pero trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”.

La fe como eje personal

La Miss Universo también habló abiertamente sobre el papel de la fe en su vida, un aspecto que ha marcado su discurso público. “Para mí, Dios, sin duda alguna, lo es todo. Es el eje principal, el centro”, expresó.

Bosch compartió que su relación con la fe influyó directamente en su autoestima y en la forma en que enfrenta las exigencias del título. “Él me enseñó a quererme, a respetarme y a poner límites”, señaló. Además, afirmó: “Cualquier virtud o acción buena que las personas vean en mí, no soy yo, es Dios actuando a través de mí”.

Fátima Bosch dedicó su triunfo a Cristo y a las mujeres. (@missuniverse, Instagram)

Distancia frente a las investigaciones

Mientras Fátima Bosch concentra su discurso en el sentido social y espiritual de su reinado, el certamen Miss Universo atraviesa uno de los periodos más polémicos de su historia reciente.

Sus copropietarios, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakkaphong Jakrajutatip, enfrentan investigaciones y procesos legales en México y Tailandia, respectivamente, por delitos que van desde fraude financiero hasta presunta delincuencia organizada.

Hasta ahora, la Miss Universo ha evitado pronunciarse sobre estos casos. Su postura pública se mantiene enfocada en su rol como representante internacional y en el uso de la corona como plataforma de impacto positivo, marcando una clara separación entre su figura y los conflictos legales que rodean a la organización.