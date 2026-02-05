Este es el vegetal que ayuda a desinflamar y mantener el cuerpo hidratado

El pepino aporta alta hidratación gracias a su elevado contenido de agua, ideal para consumir en climas cálidos o tras ejercicio físico. - (Gob.mx)

El pepino es uno de los ingredientes más populares dentro de la alimentación cotidiana gracias a su frescura y facilidad para consumirse en cualquier momento del día. Puede integrarse en ensaladas, colaciones o bebidas sin alterar el equilibrio de una dieta ligera.

Su principal característica es su alto contenido de agua, lo que lo convierte en un aliado natural para la hidratación del cuerpo. Además, su bajo aporte calórico lo hace atractivo para quienes buscan opciones sencillas y funcionales.

De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el pepino destaca por su composición nutricional y por los beneficios que puede aportar cuando se incluye de forma regular en la alimentación.

Bajo en calorías y alto en agua

La baja cantidad de calorías en el pepino lo convierte en un aliado clave para dietas enfocadas en el control de peso y salud. - (Vida Sustentable)

Según la Profeco, “el pepino es una hortaliza de bajo aporte calórico” debido a su reducido contenido de hidratos de carbono y su elevado porcentaje de agua. Esta combinación favorece la sensación de frescura y ligereza.

Gracias a estas características, el pepino suele recomendarse como complemento en dietas enfocadas al control de peso, sin necesidad de restringir volumen en los alimentos.

Su consumo frecuente ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo, especialmente en climas cálidos o después de actividad física.

Vitaminas y fibra para el bienestar

El pepino aporta fibra y vitaminas esenciales como la vitamina C, la provitamina A y la vitamina E, que contribuyen al bienestar integral. - (Fotos: RS)

De acuerdo con la Guía práctica de verduras de Consumer Eroski, el pepino aporta fibra y pequeñas cantidades de vitamina C, provitamina A y vitamina E, además de vitaminas del grupo B como folatos, B1, B2 y B3.

La vitamina A contribuye al cuidado de la piel, la visión y el sistema inmunológico, mientras que los folatos participan en la formación de glóbulos rojos y blancos.

Por su parte, la vitamina E y la vitamina C tienen acción antioxidante, ayudando a proteger las células y favoreciendo procesos como la formación de colágeno y la absorción del hierro.

Minerales clave y funciones del potasio

El pepino es una hortaliza versátil y práctica, recomendada como parte de una dieta equilibrada para cuidar el cuerpo de forma natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no se considera una hortaliza rica en minerales, el pepino contiene potasio como su elemento más abundante, además de fósforo y magnesio en menor proporción.

El potasio es fundamental para la transmisión del impulso nervioso y la actividad muscular normal, además de participar en el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células.

Por estas razones, el pepino se posiciona como un ingrediente práctico, refrescante y funcional, ideal para complementar una alimentación equilibrada orientada al cuidado del cuerpo de forma natural.