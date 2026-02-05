En aniversario de la Constitución, Kenia López Rabadán respalda pluris y organismos electorales

Kenia López Rabadán durante la Ceremonia del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Querétaro. (Presidencia)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán defendió las plurinominales y las instituciones frente a la reforma electoral propuesta por la administración de Claudia Sheinbaum, durante la Ceremonia del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Querétaro.

“Respetar la Constitución en su esencia implica necesariamente cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación”, expresó la diputada mientras pedía priorizar los valores escritos en la carta magna ante la nueva iniciativa de ley.

Argumentó que a 26 años de la transición democrática, México ha demostrado que con elecciones justas y ciudadanas el poder y los líderes del país pueden cambiar de manera pacífica, sin disturbios o afectaciones políticas.

La funcionaria mexicana destacó que la representación plural enriquece la vida nacional, mientras que las instituciones son fundamentales para mantener equilibrios gubernamentales.

“Frente a una posible reforma electoral es importante enfatizar que la democracia es necesaria para garantizar en el ámbito nacional e internacional la certeza, el desarrollo y la prosperidad”, declaró Kenia López.

Finalizó su discurso afirmando que el país está enfrentando un doble reto al priorizar defender la Constitución y al mismo tiempo revitalizarla y cuidar su esencia con la finalidad de seguirle dando paz a México a través de sus normas.

Kenia López Radabán. (Presidencia)

Puntos clave de la reforma electoral

La propuesta de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye medidas para garantizar la representación de las minorías, así como ajustes que reflejan las demandas ciudadanas manifestadas en múltiples encuestas.

Entre los principales cambios se encuentra la reducción de los gastos en partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), derivado de que las elecciones en México son las más caras del mundo por lo que se pretende disminuir los costos sin afectar la autonomía de las instituciones electorales.

También destaca el rediseño del sistema de plurinominales, en donde se plantea que los representantes no sean elegidos por listas internas de los partidos, sino a través de un mecanismo distinto que obligue a los candidatos a buscar el apoyo de la ciudadanía.

La propuesta tiene la finalidad de impulsar una democracia participativa, promoviendo consultas regulares para que los mexicanos y mexicanas participen en las decisiones políticas. Se prevé que se realicen los ejercicios cada año y no sólo cada tres años. La mandataria anunció que la propuesta esté lista para comienzos de febrero.