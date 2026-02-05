Convocan a familiares de personas desaparecidas en Morelos para entrevistas y toma de muestras genéticas

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas organiza brigadas genéticas en Morelos para la identificación de personas no localizadas. | Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

En el estado de Morelos se realizará una brigada de entrevistas y toma de muestras genéticas con el objetivo de identificar a personas desaparecidas.

Esta actividad es convocada y organizada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México (CNB)y la Comisión local de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Estas acciones buscan fortalecer la búsqueda de personas no localizadas y no requieren que los asistentes presenten denuncia o manifiesten intención de denunciar.

La brigada tendrá presencia en tres municipios:

Cuernavaca : 6 de febrero de 10 a 17 horas y 7 de febrero de 9 a 17 horas en la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos, ubicada en Av. Atlacomulco #142, Colonia Cantarranas, C.P. 62440.

Cuautla : 8 y 9 de febrero de 9 a 17 horas en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, en Carr. México Oaxaca 2, Gabriel Tepepa, C.P. 62742.

Jojutla: 10 y 11 de febrero de 9 a 17 horas en el Auditorio Jojutla, Av. Manuel Altamirano, Centro, C.P. 62900.

La CNB exhorta a familiares de personas desaparecidas en Morelos a acudir a las sedes designadas para contribuir a su identificación. | Crédito: CNB

La CNB solicita a los familiares interesados acudir a alguna de las sedes para participar en la toma de entrevistas y muestras genéticas, acciones que contribuirán a la identificación y localización de personas desaparecidas en la entidad.

Personas desaparecidas en Morelos

La desaparición de personas en México es una problemática que incide en las 32 entidades federativas del país. En el caso de Morelos, en el período de tiempo que abarca del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del presente año, registra un total de 647 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

Jorge Mario García Gómez desaparecio en Ayala Morelos, el sábado 31 de enero del 2026, sus señas particulares son 1.65 de altura, moreno claro, cabello corto, negro y quebrado; cuenta con un tatuaje en el brazo izquierdo de un lobo con fondo de bosque y otro, en el brazo derecho, de una rosa color rojo. Además, cuenta con una cicatriz debajo de la rodilla izquierda de 7 centimetros. | Crédito: Facebook (Fiscalía de Morelos)

De la cifra total compartida por el CNB, continúan desaparecidas 307 personas, asimismo, 326 personas fueron halladas con vida durante este período de tiempo.

Morelos presenta avances y retos en atención a desapariciones

El pasado sábado 31 de enero del 2026 se realizó la primera sesión ordinaria del Sistema de Búsqueda de Personas en Morelos, donde se realizó un análisis, evaluación y planeación estratégica para la localización de personas desaparecidas.

Durante la sesión se presentó la implementación y ejecución del proyecto Protocolo Alba, a cargo del Fiscal Especializado en materia de Desaparición de Personas, Alberto Belmont Gutiérrez, detallando los procedimientos y objetivos de esta herramienta de atención inmediata para casos de desaparición, especialmente de mujeres y niñas.

Las dependencias involucradas expusieron líneas de trabajo, revisaron la implementación de protocolos inmediatos y reafirmaron el compromiso institucional para reforzar la identificación y atención integral de víctimas | Crédito: Gobierno de Morelos

Además, se reforzaron los esquemas de reacción y coordinación operativa para mejorar la respuesta institucional.

Durante la sesión, el comisionado de Búsqueda de Personas del Estado, Óscar Valdepeña Mendoza, subrayó que para el gobierno de Morelos, actualmente encabezado por Margarita González Saravia, “es y será prioridad la coordinación entre dependencias como eje central de la política pública en materia de búsqueda, así como el enfoque a la verdad y la atención a víctimas y sus familias”.