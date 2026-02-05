México

Cazzu, Christian Nodal y los Aguilar no asistirán a Premio Lo Nuestro 2026

A pesar de las múltiples nominaciones y del interés que generaba su posible coincidencia en Miami, ninguno de los cantantes estaría en el evento

La gala de Premios Lo Nuestro 2026 se celebrará sin algunos de sus protagonistas más comentados: Cazzu, Christian Nodal, ni los integrantes de la dinastía Aguilar. Instagram/Cuartoscuro)

La edición de Premio Lo Nuestro 2026 se perfilaba como uno de los eventos más esperados del año para la música latina, en gran parte por la expectativa generada en torno a la posible “reunión” entre Cazzu, Christian Nodal y la familia Aguilar en el escenario del Kaseya Center de Miami.

Sin embargo, ha trascendido que ninguno de estos artistas asistirá a la gala a celebrarse el próximo 19 de febrero, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre si habría un posible “enfrentamiento” o encuentro mediático en el evento.

¿Por qué no irán a Premios Lo Nuestro 2026?

Cazzu estaría más enfocada en preparar su gira por EEUU. (Capturas de pantalla)

Durante las últimas semanas, la atención de los fanáticos de esta trama se había centrado en la posibilidad de un reencuentro entre Cazzu, Nodal, Ángela, Pepe y Leonardo, incluso Belinda, dado el historial personal que los vincula.

Cada uno de estos personajes tiene múltiples nominaciones en categorías relevantes, sin embargo, la periodista Mandy Fridmann confirmó en diálogo con Javier Ceriani que ni la dinastía Aguilar ni Christian Nodal ni la cantante argentina Cazzu estarán presentes en la gala.

“Cazzu tampoco va, ni la dinastía Aguilar ni la Nodalezca”, afirmó Fridmann.

Los Aguilar-Nodal no estarían en la premiación. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Sobre la ausencia de Cazzu, Mandy Fridmann explicó que, aunque la gala podría haber servido como una antesala para su nueva gira, la cantante argentina decidió no asistir.

“Ya sabiendo que no iba a tener esa incomodidad, hubiera sido bueno que viniera porque era como un abrebocas de lo que vamos a ver en todo el tour a partir de mayo. Pero, pues no. Dijo: ‘No. Total, ya estoy sold out, estoy agregando ciudades, no tengo que hacer ningún rompehielos, ni un abrebocas. Voy directo a lo que voy’”, detalló Fridmann, subrayando que el éxito de ventas y la agenda de presentaciones de Cazzu en Estados Unidos influyeron en su decisión de no acudir a la ceremonia.

Cabe apuntar que Belinda, otra de las nominadas, tampoco asistiría debido a que actualmente se encuentra filmando en España.

¿En qué están nominados?

(Captura de pantalla)

Christian Nodal compite en las siguientes categorías:

  • Artista Masculino del Año – Música Mexicana
  • Canción del Año – Música Mexicana por “El Amigo”
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”
  • Álbum del Año – Música Mexicana por “¿Quién + como yo?”

Ángela Aguilar está nominada en:

  • Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri
  • Colaboración del Año – Pop por “Abrázame” con Felipe Botello y El Sonoro Rugir
  • Artista Femenina del Año – Música Mexicana
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu aparece en las siguientes ternas:

  • Artista Pop Femenina del Año
  • Canción del Año – Pop por “Con Otra”

Otros miembros de la familia Aguilar, como Pepe, Leonardo y Majo, también figuran entre los nominados en distintas categorías de música mexicana y colaboraciones.

¿Quiénes cantarán y conducirán los premios?

Thalia estará como conductora. (Crédito: Sony Music)

El evento de Premio Lo Nuestro 2026 también incorpora cambios en su producción y transmisión. La alfombra rosa, que en años recientes ha superado en audiencia a la propia gala, estará conducida por Chiqui Delgado, El Gordo de Molina, Jorge Bernal y Karina Banda.

Este año, la transmisión de la alfombra comenzará una hora antes y finalizará a las 7:30 p.m., permitiendo que la gala principal inicie media hora antes de lo habitual, a las 7:30 p.m., con el objetivo de capitalizar el rating de la franja horaria.

Con la ausencia de estos protagonistas, la atención se centrará en los artistas y grupos que sí confirmaron su participación en los shows musicales, entre los que destacan Carlos Vives, Marc Anthony, Sebastián Yatra, María Becerra, Nathy Peluso, Gente de Zona, Kybba y Sofía Reyes, entre otros.

Las anfitrionas serán Nadia Ferreira, Thalía y Clarissa Molina.

CazzuChristian NodalÁngela AguilarLos AguilarPremios Lo Nuestro 2026

