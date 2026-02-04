Esta es la nueva ruta de RTP que beneficiará a los estudiantes de CCH Sur (Foto: Twitter@PixelMedia4_0)

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) integró una nueva ruta al programa Sendero Seguro, la cual va dirigida a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, según informó el Gobierno de la Ciudad de México en un comunicado oficial.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, encabezó la presentación de esta medida, cuyo objetivo es fortalecer la protección en los trayectos escolares para la comunidad estudiantil.

La planificación de esta ruta involucró la participación directa de padres de familia y tutores, quienes colaboraron para definir recorridos y horarios que respondan a las necesidades específicas del alumnado.

Así funciona la nueva ruta de RTP para estudiantes de CCH Sur

El servicio, de uso exclusivo para estudiantes, tendrá una tarifa de $4.00 pesos por viaje y la forma de pago será por medio de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) (Cuartoscuro)

El servicio, de uso exclusivo para estudiantes, tendrá una tarifa de $4.00 pesos por viaje y la forma de pago será por medio de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

La nueva ruta opera de lunes a viernes en dos turnos que se distribuirán de la siguiente manera:

Por la mañana, los autobuses salen a las 06:00 horas desde la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX .

A las 06:20 horas saldrán desde la estación Universidad de la Línea 3 del Metro hacia el CCH Sur .

Por la noche, la salida parte del CCH Sur a las 21:15 horas con destino directo a Metro Mixcoac, Metro Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña. El servicio es directo, sin paradas intermedias, y se ajusta a los horarios escolares.

Según el comunicado del Gobierno de la Ciudad de México, el programa Sendero Seguro: Territorios de Paz de la RTP busca garantizar traslados seguros y directos para estudiantes de nivel medio superior y superior. La iniciativa conecta planteles educativos con estaciones cercanas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en ambos sentidos y con horarios extraordinarios.

La nueva ruta opera de lunes a viernes en dos turnos (Foto: Twitter @LaSEMOVI)

Actualmente, participan en el programa instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

El Gobierno de la Ciudad de México recomienda consultar con cada plantel los puntos específicos de ascenso y descenso, ya que el servicio se adapta a las particularidades de cada institución. Según la administración local, estas acciones buscan consolidar un transporte público seguro, accesible y digno para estudiantes en la capital, reforzando el compromiso con la movilidad escolar.