México

Esta es la nueva ruta de RTP que beneficiará a los estudiantes de CCH Sur

El Gobierno de la CDMX colaboró con los padres de familia para la creación de una ruta segura de transporte público estudiantil

Guardar
Esta es la nueva ruta
Esta es la nueva ruta de RTP que beneficiará a los estudiantes de CCH Sur (Foto: Twitter@PixelMedia4_0)

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) integró una nueva ruta al programa Sendero Seguro, la cual va dirigida a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, según informó el Gobierno de la Ciudad de México en un comunicado oficial.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, encabezó la presentación de esta medida, cuyo objetivo es fortalecer la protección en los trayectos escolares para la comunidad estudiantil.

La planificación de esta ruta involucró la participación directa de padres de familia y tutores, quienes colaboraron para definir recorridos y horarios que respondan a las necesidades específicas del alumnado.

Así funciona la nueva ruta de RTP para estudiantes de CCH Sur

El servicio, de uso exclusivo
El servicio, de uso exclusivo para estudiantes, tendrá una tarifa de $4.00 pesos por viaje y la forma de pago será por medio de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) (Cuartoscuro)

El servicio, de uso exclusivo para estudiantes, tendrá una tarifa de $4.00 pesos por viaje y la forma de pago será por medio de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

La nueva ruta opera de lunes a viernes en dos turnos que se distribuirán de la siguiente manera:

  • Por la mañana, los autobuses salen a las 06:00 horas desde la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX.
  • A las 06:20 horas saldrán desde la estación Universidad de la Línea 3 del Metro hacia el CCH Sur.
  • Por la noche, la salida parte del CCH Sur a las 21:15 horas con destino directo a Metro Mixcoac, Metro Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña. El servicio es directo, sin paradas intermedias, y se ajusta a los horarios escolares.

Según el comunicado del Gobierno de la Ciudad de México, el programa Sendero Seguro: Territorios de Paz de la RTP busca garantizar traslados seguros y directos para estudiantes de nivel medio superior y superior. La iniciativa conecta planteles educativos con estaciones cercanas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en ambos sentidos y con horarios extraordinarios.

La nueva ruta opera de
La nueva ruta opera de lunes a viernes en dos turnos (Foto: Twitter @LaSEMOVI)

Actualmente, participan en el programa instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

El Gobierno de la Ciudad de México recomienda consultar con cada plantel los puntos específicos de ascenso y descenso, ya que el servicio se adapta a las particularidades de cada institución. Según la administración local, estas acciones buscan consolidar un transporte público seguro, accesible y digno para estudiantes en la capital, reforzando el compromiso con la movilidad escolar.

Temas Relacionados

CCH SurRTPCDMXUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Nieta de Bárbara Mori sorprende con interpretación de Rubí a más de dos décadas del estreno del melodrama

Natália Subtil sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija menor personificada en uno de los personajes más inolvidables de las telenovelas mexicanas

Nieta de Bárbara Mori sorprende

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

Cada miércoles los equipos buscan la recompensa mayor de la semana

Exatlón México: quién gana la

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: inicia protesta de trabajadores del Metro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Laura Itzel Castillo y Andrea Chávez reaccionan a polémica por salón de belleza en el Senado

La presidenta de la Cámara Alta aseguró que el servicio no es gratuito y el pago es personal

Laura Itzel Castillo y Andrea

La periodista Frida Guerrera recibió amenazas de muerte y violencia sexual: Artículo 19 pide que la FGR investigue el caso

Las amenazas fueron denunciadas por la comunicadora el pasado 1 de febrero en sus canales oficiales

La periodista Frida Guerrera recibió
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos a empleada

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

Familia de minero desaparecido en Sinaloa acusa al gobierno de ignorarlos pese a despliegue militar y exhorto de la ONU

Capturan al papá del “Tortas”, ex líder del ‘La Anti Unión Tepito’ durante cateo en CDMX

DEA destaca decomiso histórico de pastillas de fentanilo y entrega de narcos del Cártel de Sinaloa y CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

Sexta fecha para Harry Styles en CDMX presenta alta cantidad de boletos sin vender en estas secciones del GNP Seguros

‘Valor Sentimental’: cuándo ver en streaming en México la cinta noruega nominada al Oscar como Mejor Película

Poncho de Nigris rompe en llanto porque hay gente que lo quiere ver fracasar en su evento de box

Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra con Maribel Guardia y tomar terapia

DEPORTES

Se aceleran los trámites para

Se aceleran los trámites para la llegada de Fidalgo a la Selección Mexicana: FMF ya habría enviado documentación

Selección Mexicana anuncia un juego de leyendas contra Brasil en el Estadio Azteca

Por qué título de las 168 libras podría pelear Canelo Álvarez en 12 de septiembre de 2026

Salvador Cabañas recuerda la Final de la Sudamérica que le robaron al América por irregularidades de Conmebol

Flip Gordon regresa de la lesión y conquista el Torneo Reyes del Aire 2026 en la Arena México