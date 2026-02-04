México

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

En redes sociales los internautas aseguraron que usaba esta red social para “espiar” a la ex de Christian Nodal

Ángela Aguilar quedó en el
Ángela Aguilar quedó en el centro de la polémica luego de que usuarios descubrieran que aún seguía a la argentina Cazzu en Threads. (Capturas de pantalla)

En la guerra digital que los internautas libran entre Ángela Aguilar y Cazzu, un “follow” fue suficiente para reactivar el conflicto. Y es que recientemente, cuando parecía que el capítulo entre ambas había quedado atrás, un simple clic volvió a encender la hoguera de la rivalidad que los usuarios han construido entre ambas desde que Christian Nodal cambió de historia amorosa.

La esposa del cantante regional fue exhibida por seguir a la trapera argentina en Threads, un detalle que no sólo sorprendió sino que desató teorías y acusaciones de “obsesión”.

Exhiben a Ángela Aguilar por seguir a Cazzu en Threads. (TikTok)

La presión en redes fue tal que, tras hacerse viral el hallazgo, Ángela Aguilar (o su equipo que le lleva las redes) terminó eliminando a Cazzu de su lista de seguidos.

Su cuenta había estado activa

Hasta este martes, Ángela Aguilar figuraba entre los seguidores activos de Cazzu en Threads, la plataforma de Meta para publicaciones breves y actualizaciones en tiempo real.

El hallazgo, difundido en TikTok, fue rápidamente confirmado por cientos de usuarios, quienes grabaron el momento en el que revisaban el perfil verificado de Ángela Aguilar constatando que entre las 416 cuentas que seguía, destacaba la de la “Jefa del Trap”.

El tema escaló rápidamente en redes, donde internautas recordando la trama que rodea a la mexicana y la argentina a raíz de sus relaciones con el músico sonorense.

En el pasado, Ángela Aguilar dejó de seguir a Cazzu en Instagram al inicio de su romance con Nodal, sin embargo, parecería que habría olvidado dar el unfollow en el perfil de Threads, una plataforma que es mucho menos popular que otras redes sociales.

Cabe señalar que, mientras Ángela mantenía este seguimiento, Cazzu nunca la siguió de vuelta en ninguna red social.

Tras ser exhibida en redes, Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads. (TikTok)

Aunque varios fans de la intérprete de “Te invito un café” aseguraron que la cuenta era falso o estaba inactivo, en realidad su contenido ha estado sincronizado con sus publicaciones de Instagram, siendo su último post uno de hace tres días.

Reacciones de los internautas

Las teorías y comentarios no tardaron en aparecer entre los internautas, algunos aseguraron que la hija de Pepe Aguilar “no supera” a la ex de su esposo, otros sugirieron que la sigue para “copiarle los looks” o “vigilar” lo que hace Cazzu, mientras que parte de los usuarios bromearon con que Ángela era su “fan número uno”.

Entre los comentarios más destacados están:

  • “Ángela jamás va a superar a Cazzu”
  • “De ahí saca sus looks jajaja”
  • “Ojalá que Cazzu la bloqueara”
  • “Ángela obsesionada con Cazzu”
  • “La sigue para controlar nada más”
  • “Ella es la verdadera fan de Cazzu”
  • “Es porque Ángela jamás jamás va a superar a Cazzu”
  • “Obviamente, Ángela es la fan número 1 de Julieta”
  • “Ya la dejó de seguir hoy”
  • “Para mí que no usa ya Threads y se le quedó el seguido de cuando se hablaba con ella”
  • “La sigue para copiarle todo”
  • “Ya la va a eliminar para que digan que es mentira”
  • “Pues claro tiene que estar al pendiente de su jefa”
  • “Cazzu su mamá y eterna patrona”
  • “Ya fui, lo comprobé. Volví a ir y ya aparece privada la lista de los seguidores”
  • “Angela no quería a Nodal, ella quería a Cazzu/ser Cazzu”
  • “No le da tregua, está pisándole los talones”
  • “Admira a Cazzu”
  • “La mujer del papá de mi hijo hacía lo mismo. Se obsesionan con la ex más que con el inútil por el que migajearon”
  • “Que miedo”
  • “Las amantes siempre se obsesionan con la ex, están en modo guerra y en modo competencia”
  • “La ama, la ama”
  • “Esta mujer es aterradora”
  • “Para esa mujer, el verdadero premio hubiese sido quedarse con Julieta. Qué obsesión tan desmedida de verdad”
Los internautas afirman que Ángela
Los internautas afirman que Ángela es la fan número uno de Cazzu o intenta ser como ella. (Capturas de pantalla)

La “relación” entre Ángela Aguilar y Cazzu se ha convertido en un símbolo de la rivalidad que el público ha construido desde que la mexicana formalizó su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal, ex pareja de la argentina.

Cada movimiento, desde un “follow” hasta la elección de un look, se analiza minuciosamente y se convierte en combustible para la conversación en redes.

