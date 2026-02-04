Agentes de ICE son corridos a gritos de restaurante mexicano en Minnesota: “¡Aquí no hay tacos para ustedes!"

Usuarios aplauden a los residentes y cuestionan la contradicción entre políticas migratorias y consumo cultural. (Captura de pantalla)

Un incidente ocurrido en Minnesota generó una fuerte reacción en redes sociales luego de que varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fueran confrontados por residentes locales y obligados a abandonar un restaurante de comida mexicana. El hecho, captado en video, abrió un nuevo debate sobre la presencia de funcionarios migratorios en espacios pertenecientes a comunidades inmigrantes.

Las imágenes muestran a un automóvil blanco rodeado por una multitud visiblemente molesta, mientras se escuchan silbatos y gritos de desaprobación. De acuerdo con lo observado, los agentes acababan de ser expulsados del establecimiento cuando intentaban retirarse del lugar. En uno de los momentos más tensos, un hombre se acercó a uno de los agentes y le arrebató la gorra justo antes de que ingresara a su vehículo. El agente, cuyo rostro estaba parcialmente cubierto por una mascarilla, evitó responder de forma agresiva.

Las reacciones en redes sociales celebraron el rechazo a los agentes por comer en un negocio de una comunidad inmigrante. (Captura de pantalla)

La gorra cayó al suelo y fue pateada, impidiendo que el agente pudiera recuperarla de inmediato. Al intentar recogerla, el hombre se adelantó y la lanzó aún más lejos. Ante el ambiente hostil y la presión del grupo que los rodeaba, los agentes optaron por no escalar la confrontación. Finalmente, subieron al automóvil y abandonaron el sitio entre insultos y reclamos de los presentes.

Tras la difusión del video, las reacciones en internet no se hicieron esperar. Numerosos usuarios celebraron la acción de los habitantes de Minnesota, señalando lo que consideraron una contradicción entre las labores de ICE y su presencia en un restaurante mexicano. “¡NO HAY TACOS PARA TI!”, escribió un usuario. Otro comentario apuntó: “Quieren deportar a todos los mexicanos y seguir comiendo comida mexicana”.

Comentarios virales celebraron la expulsión y preguntaron cómo fueron identificados los agentes. (Captura de pantalla)

Algunos mensajes expresaron el deseo de que este tipo de rechazo social se repita en otras regiones del país.

“Espero que esto los siga adondequiera que vayan. Lo de Willmar, donde estaban en un restaurante y luego detuvieron a los trabajadores, es como una parábola bíblica de gente malvada que se aprovecha de la hospitalidad y la buena voluntad de los demás”, escribió otro usuario.

También hubo quienes aseguraron conocer el restaurante involucrado.

“Conozco bien ese lugar. Mantienen la puerta cerrada con llave, y hay alguien disponible para abrirla cuando saben quién es. Comida fantástica, siempre servida con una sonrisa amable”, señaló un internauta.

Habitantes locales increparon a los agentes y el momento quedó grabado en video. (Captura de pantalla)

Finalmente, algunos usuarios cuestionaron cómo los residentes lograron identificar a los agentes.

“¿Cómo los identificaron, por curiosidad? Vi otro video de unos tipos en Hudson que identificaron a otro agente fuera de servicio. El tipo parecía completamente aterrorizado”, se lee en otro comentario que circuló en redes.