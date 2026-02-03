Sujeto se vuelve viral por hacer seña obscena a periodista tras no alcanzar tamal gratis

El sujeto regresó a la cámara para expresar su molestia ante la audiencia.

Un gesto solidario realizado frente a un hospital de Monterrey terminó convertido en una escena viral que desató reacciones encontradas en redes sociales. El protagonista fue un reportero local que, con motivo del Día de la Candelaria, decidió obsequiar tamales a personas que se encontraban en el exterior del nosocomio, ya fuera en espera de información médica o acompañando a familiares.

La dinámica fue sencilla: el comunicador, durante una transmisión en vivo, invitó a quienes estaban en el lugar a formarse para recibir un tamal como parte de la tradición. El ambiente se mantuvo tranquilo mientras se repartían los alimentos, hasta que ocurrió una situación que llamó la atención del público digital.

Usuarios reaccionaron con burlas y críticas tras el incidente captado en vivo.

Entre las personas que hicieron fila se encontraba un hombre que, pese a esperar su turno, fue el único que no logró alcanzar un tamal. Al darse cuenta de que ya no había más, se retiró visiblemente molesto del lugar. Sin embargo, segundos después regresó directamente hacia la cámara desde donde se realizaba el enlace en vivo.

Frente al lente y ante la sorpresa del reportero, el sujeto realizó una seña obscena dirigida tanto al corresponsal como a la audiencia que seguía la transmisión. El gesto quedó registrado y fue suficiente para que el fragmento comenzara a circular con rapidez en distintas plataformas sociales.

El video no tardó en generar una avalancha de comentarios, muchos de ellos críticos hacia la reacción del hombre. Usuarios expresaron su desaprobación y cuestionaron la actitud mostrada tras no recibir el alimento gratuito. Entre los mensajes que acompañaron la grabación se pudieron leer frases como: “Limosnero y con garrote”, “Por eso nunca regalen nada, la gente es mal agradecida” y “El México de ahora, pidiendo regalado y como no alcanzó se la mienta”.

Otros comentarios fueron todavía más duros y generalizaron el comportamiento, señalando: “Pinche gente rogona, mal encarada”. Estas opiniones reflejaron el tono que predominó en la conversación digital, donde la mayoría de los usuarios defendió la intención del reportero y criticó la respuesta del hombre.

El episodio reabrió el debate sobre las reacciones que pueden surgir ante actos de apoyo espontáneo y la forma en que pequeños incidentes se magnifican al quedar expuestos en transmisiones en vivo. También puso sobre la mesa la presión a la que se enfrentan los comunicadores cuando realizan este tipo de dinámicas en espacios públicos.