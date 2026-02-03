Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, rompe el silencio tras rumores de romance: “Me van a regañar”

Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, habla sobre rumores. (Instagram/Captura de pantalla)

La violinista Esmeralda Camacho, integrante de la banda musical que acompaña de Christian Nodal en sus conciertos, abordó por primera vez los rumores que la vinculan sentimentalmente con el cantante, luego de semanas de especulaciones en redes sociales y versiones que apuntaban incluso a su despido por presión de Ángela Aguilar.

El pasado jueves la Feria de León fue el escenario donde Christian Nodal y Esmeralda Camacho volvieron a coincidir en vivo tras varios shows sin que se le viera a la instrumentista.

Antes del concierto, la violinista compartió en sus redes sociales el detalle que recibió de un seguidor: algodón de azúcar y manzanas con chamoy, agradeciendo públicamente en Instagram con el mensaje: “Gracias a la personita que me regaló este detalle”.

El reencuentro de Christian Nodal y la violinista Esmeralda Camacho en el Palenque de León ocurrió después de la polémica generada por rumores de un romance. (Instagram)

Durante el concierto, Camacho fue vista cumpliendo con su papel en la banda de Nodal, con una actitud profesional y más distante respecto a presentaciones anteriores. La interacción entre ambos en el escenario fue discreta, en contraste con los momentos de complicidad que generaron especulaciones en el pasado, como los videos virales donde el cantante le ofrecía tequila en la boca.

Luego de ese video también circularon imágenes que mostraban el uso de collares similares y la supuesta existencia de una pintura en la que Nodal habría retratado a la violinista, lo que intensificó los rumores en redes sobre un presunto amorío entre ellos, sumado a post en donde Ángela Aguilar hablaba de traiciones.

El tema cobró aún más fuerza cuando, tras la ausencia de Esmeralda en algunos conciertos en Estados Unidos —atribuida erróneamente por algunos fans a celos de Ángela Aguilar o a una exigencia de despido—, tanto el equipo de Nodal como la propia violinista aclararon que esas ausencias se debieron únicamente a trámites migratorios y logística, sin relación con ningún conflicto interno.

El compositor sonorense vuelve a ser vinculado sentimentalmente con una mujer, esta vez Esmeralda Camacho, violinista que lo acompaña en su tour. (Captura de pantalla, Facebook)

En el reciente show de León la presencia de Ángela Aguilar llegando tomada de la mano de Nodal y cantando en primera fila, fue interpretada como un mensaje de unidad pese a las versiones que circulan. Además, durante la velada, Christian Nodal dejó ver un nuevo tatuaje en la mano con el nombre “Ángela” y una “N” en el cuello.

¿Qué dijo Esmeralda Camacho?

Al finalizar la presentación en León, Esmeralda Camacho fue abordada por reporteros para hablar sobre la naturaleza de su relación con Nodal y los rumores que circularon.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, la violinista negó haber salido del equipo y recalcó que su vínculo con Nodal y su esposa es meramente profesional: “No, no me despidieron. Todo superbién, la verdad, todo bien. No puedo hablar del tema”, dijo, evidenciando la existencia de cláusulas contractuales que le impiden profundizar en asuntos personales.

La violinista de Nodal reaparece en su show en León. (Instagram: Esmeralda Camacho)

Cuando se le preguntó directamente sobre la existencia de estos acuerdos, respondió: “Sí, exacto”.

La artista subrayó que en el equipo todo marcha con normalidad y que su relación con Nodal y Ángela Aguilar es cordial. Cuando el reportero intentó obtener una declaración sobre su vínculo con ambos, ella fue tajante: “Sí, claro. Sí, todo superbién”.

Ante la insistencia de los medios, Camacho zanjó la conversación con una frase que se ha viralizado: “Me van a regañar. Ya me voy, pero se la agradezco mucho… no puedo hablar”.

¿Ángela Aguilar le copia look a violinista de Nodal?

Paralelamente a la controversia por los rumores personales, el tema de la imagen y los estilos de moda también se volvió viral. Ángela Aguilar apareció en la Feria de León con un corsé negro de encaje y transparencias, combinado con pantalón de tiro alto y choker, generó comparaciones inmediatas con el look ya popularizado por la propia Esmeralda Camacho en su Instagram.

Looks de Ángela Aguilar, Esmeralda Camacho y Cazzu. (Fotografías tomadas de Instagram)

Usuarios de redes sociales y páginas de espectáculos viralizaron imágenes y comentarios acusando a Ángela de “copiar” el estilo de la violinista, así como el de Cazzu, la ex pareja de Nodal, quien también ha usado atuendos similares.

Esmeralda Camacho reaccionó a la foto de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

Pese a ello, Esmeralda Camacho apareció y le dio “like” a la publicación de Ángela Aguilar.