Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

La presentación será este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Un estreno mundial y un tributo a Ludwing van Beethoven llegarán al Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en la Ciudad de México, en donde los músicos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez mostrarán sus capacidades en la ejecución de una de las sinfonías más complejas del fallecido compositor alemán.

Integrada por un grupo de jóvenes dirigidos por Eduardo García Barrios, esta orquesta introducirá al público a dos universos sonoros al interpretar la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor de “Eroica” de Beethoven.

Además, ejecutarán el estreno mundial del Concierto Ucraniano para marimba de Sergei Golovko, en el que Moisés Ulloa Ramírez, percusionista de la orquesta, participará como solista luego de ganar el Concurso Internacional de Marimba de Australia 2025.

Las presentaciones de los jóvenes estudiantes de música se llevarán a cabo el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero en la Cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos, ambos se realizarán a las 13:00 horas y la entrada será gratuita para el público en general.

Moisés Ulloa Ramírez se presentará como solista en el estreno mundial del Concierto Ucraniano luego de ganar un concurso en Australia el año pasado.

Este concierto llevará al público a dos universos sonoros influenciados por el concepto de libertad de Beethoven y Golovko, quienes destacan por sus diferentes matices y colores en las obras que la orquesta interpretará.

Roberto Rentería Yrene, titular del Sistema Nacional de Fomento Musical, destacó la complejidad de “Eroica” de Beethoven debido a que sembró una pauta en la expresividad musical.

Además, se trata de una sinfonía que exalta el heroísmo y la lucha por la libertad con una estructura dramática, la cual Beethoven deseaba dedicar a Napoleón Bonaparte, pero decidió no hacerlo luego de que se autoproclamó emperador.

“Se trata de una pieza que rompió las reglas del siglo XIX, tiempos en que la aristocracia perdió poder, la burguesía emergió y el mecenazgo se volvió indirecto y fragmentado hacia los compositores, otorgándoles libertad de creación y de trabajar quien ellos quisieran, lo cual les permitió crear obras con mayor carga emotiva y expresividad rompiendo con el orden de la estructura musical”, explicó.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez llevará a cabo el estreno mundial del Concierto Ucraniano para Marimba de Sergei Golovko.

Esta sinfonía de Beethoven también destaca debido a que las obras previas a su composición tenían una duración de 25 minutos, pero “Eroica” tiene una de aproximadamente 50 minutos.

Respecto al Concierto Ucraniano para marimba de Sergei Golovo, percusionista nacido en Járjov, Rentería Yrene comentó que se trata de una obra que muestra la nostalgia de su autor por sus raíces y el folclore de su país luego de que se trasladó a Australia.

“Esta obra se ha vuelto un estándar en concursos internacionales de percusión debido a que exige una gran coordinación motriz y una velocidad de manos impresionante”, comentó.

Orquesta Escuela Carlos Chávez durante los ensayos de la presentación. Foto: Ale Huitron / Infobae México

La presentación de la Orquesta Escuela Carlos Chávez se realizará este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en la Cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos. La cita es a las 13:00 horas, donde el público general podrá asistir de manera gratuita.

“La orquesta dirigida por Eduardo García Barrios introducirá al público en dos universos sonoros, cuyos matices, timbres y colores revelan la condición humana desde la perspectiva de Beethoven y Golovko; el primero seducido por los ideales de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad; por su parte, Golovko pondera el espíritu resiliente de los ucranianos, a través de su folclore, tradiciones y el ímpetu libertario de sus connacionales”, explicó Rentería.