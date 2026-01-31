Majo Aguilar admite que no está invitada a la boda de Ángela y Nodal este 2026: “Es familia”

La integrante de la dinastía Aguilar volvió a dejar claro que solo responde preguntas sobre su carrera. (IG, Majo Aguilar - Captura de pantalla @premiosjuventud)

Majo Aguilar sorprendió al confesar ante los medios que no ha recibido invitación para la esperada boda religiosa de su prima Ángela Aguilar y Christian Nodal, programada para mayo de 2026 en Zacatecas.

La declaración, transmitida por Ventaneando, generó especulaciones sobre la lista de invitados y la dinámica familiar de los Aguilar en el próximo enlace.

Majo Aguilar: “No tengo una invitación para la boda”

En un reciente encuentro con la prensa transmitido por Ventaneando, Majo Aguilar fue directa al responder si asistirá al evento más esperado de la música regional mexicana.

“No, yo no tengo una invitación, pero siempre desear lo mejor del corazón a todos, y te digo más, si es familia”, aclaró la cantante, dejando claro que mantiene una postura cordial pese a no estar considerada hasta ahora.

La integrante de la dinastía Aguilar publicó una serie de fotografías que desataron especulaciones sobre su vida sentimental. Crédito:IG/majo__aguilar

Respecto a una posible colaboración musical con Ángela Aguilar, Majo se mostró cauta y resaltó la individualidad de ambas carreras:

“Cuando se habla de colaboraciones con Ángela, yo a ella la respeto, la quiero, pero viene de un lugar como más del morbo. Cada una ha hecho una carrera muy especial y bonita y siempre le voy a tener respeto. Y la vida hablará, ¿no? Pero por ahora, pues no, no hay una colaboración”.

Majo Aguilar confirma que tiene pareja

En el mismo encuentro, Majo Aguilar compartió que su vida sentimental atraviesa un buen momento. Tras su ruptura con Gil Cerezo, la cantante reveló que ya inició una nueva relación, aunque prefiere mantenerla discreta:

“Ya empecé una relación y estoy muy contenta. Ahí pongo de repente unos-- como, como que corto la cara. Lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada, y que sea todo tranquilo”.

La artista encantó al público colombiano con su estilo único - crédito Instagram

Majo explicó que busca ir “poquito a poquito” y que si en algún momento decide compartir más detalles con el público, lo hará con naturalidad:

“Me estoy yendo con mucha cautela, no de miedo, sino como eso, ¿no? De, pues voy compartiendo poquito, vamos poquito a poquito, pero sí es una persona muy linda”.

¿Cómo será la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal se perfila como uno de los eventos más mediáticos de 2026.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

Programada para mayo en el rancho El Soyate, Zacatecas, la ceremonia contará con identidad mexicana y promete reunir a figuras destacadas del espectáculo.

Ambos artistas ya han celebrado su unión espiritual en Roma y el matrimonio civil en Morelos, pero la boda religiosa será a puertas abiertas y organizada por la propia Ángela, según revelaron en entrevistas recientes.

El enlace se suma a una serie de celebraciones privadas que han marcado la relación, desde su boda espiritual en mayo de 2024 hasta la confirmación pública de su romance y la ceremonia civil.

La expectativa en torno a la lista de invitados y el ambiente familiar sigue creciendo conforme se acerca la fecha.