Madre de los bebés con tanques de oxígeno rompe el silencio y explica su estado de salud

El video viral en calles de la CDMX tuvo un contexto médico que ahora fue aclarado

La madre reveló el diagnóstico
La madre reveló el diagnóstico que enfrentan sus hijos desde su nacimiento.

Luego de que un video se volviera viral en redes sociales mostrando a una joven pareja caminando por calles de la Ciudad de México mientras cargaban a dos bebés conectados a tanques de oxígeno, la madre de los pequeños decidió hablar públicamente para explicar la situación médica que atraviesan sus hijos.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Valeria, madre de los mellizos, detalló que ambos fueron diagnosticados con displasia broncopulmonar, una enfermedad que comúnmente se presenta en bebés prematuros. De acuerdo con la información que recibió en el hospital, este padecimiento se caracteriza por una rigidez en los pulmones ocasionada por el uso prolongado o excesivo de oxígeno en bebés con pulmones inmaduros.

La madre explicó que, debido a que nacieron antes de tiempo, sus hijos enfrentaron complicaciones respiratorias desde el nacimiento.

El video mostró los retos
El video mostró los retos diarios que enfrentan sus padres para mantenerlos estables.
“Al ser bebés prematuros, pues sus pulmones no estaban listos para la vida extrauterina y no maduraron correctamente (...) Desde el minuto uno necesitaron ayuda para poder respirar”, explicó la mamá de los mellizos.

Durante sus primeras semanas de vida, los bebés permanecieron hospitalizados bajo estricta supervisión médica. Sin embargo, conforme su estado fue mejorando, los especialistas determinaron que continuar su recuperación en casa era más seguro, ya que el hospital podía representar un foco de infección.

“Como los bebés ya estaban estables, decidieron mandarlos a casa para que estuvieran seguros”, contó en otro video de TikTok.
Valeria aseguró que algún día
Valeria aseguró que algún día les contará todo lo que ocurrió durante esta etapa.

Actualmente, los mellizos, quienes ya superan los dos meses de edad, se encuentran estables y en buen estado de salud, aunque todavía requieren apoyo de oxígeno para respirar. Valeria explicó que el tratamiento ha sido progresivo: inicialmente utilizaron CPAP, una mascarilla que cubre nariz y boca, posteriormente pasaron al casco de oxígeno y finalmente al oxígeno indirecto que usan en la actualidad.

Hasta el momento, no existe una fecha definida para que los bebés dejen de utilizar los tanques de oxígeno, ya que esto dependerá de la evolución de sus pulmones y de las indicaciones médicas.

Finalmente, Valeria agradeció el apoyo recibido tras la difusión del video y aseguró que toda esta experiencia será parte de la historia que algún día contará a sus hijos. “Todo está siendo tan grande, tan inesperado que no sé cómo les voy a contar todo esto cuando sean grandes (...) Porque sí o sí se van a enterar”, dijo con una sonrisa.

