La Bebeshita se integra a Hoy tras ser despedida de Venga la Alegría: “Estoy muy feliz”

Daniela Alexis, conocida como 'La Bebeshita', se integra al programa matutino Hoy con una nueva sección para solteros (IG)

A Daniela Alexis, conocida como ‘La Bebeshita’, se le dio la bienvenida oficialmente al programa matutino Hoy de Televisa, donde asumirá una nueva sección junto a Brandon Castañeda, su pareja de baile en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

La participación de ambos fue anunciada durante la emisión del 28 de enero, cuando el formato dio a conocer que conducirán ‘Shippeo a la vista’, un segmento enfocado en buscar solteros por la ciudad para conseguirles pareja y organizarles una cita.

Luego de finalizar su ciclo en ‘Venga la Alegría’, la presentadora compartió su entusiasmo por este nuevo reto. A través de un video publicó: “Bueno, siempre después de la tormenta llega el sol”, y en la descripción añadió: “Estoy muy feliz por todo lo que se viene”.

Tras dejar 'Venga la Alegría', La Bebeshita expresa su entusiasmo por los nuevos retos en la televisión mexicana (Bebeshita Daniela)

Daniela Alexis dejó ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca hace tres años tras la llegada de una nueva productora, lo que provocó cambios en el elenco del programa.

Al despedirse, agradeció a su equipo y escribió en redes sociales: “Hoy me despido de ‘Venga la Alegría fin de semana’, gracias a todos por aguantarme cada fin, las travesuras, mis tonterías, la paciencia y todo lo que me daba. Gracias a cada uno de ellos, toda la producción, el staff, mis amigos conductores que realmente ya éramos una familia unida, no era ir a trabajar, era ir a divertirte un rato con amigos”.

Además de su reciente incursión en el reality ‘MasterChef Celebrity en dicha televisora’, La Bebeshita no había retomado la conducción televisiva hasta su ingreso a Hoy.

Daniela Alexis junto a su novio aparecerán en el matutino Crédito: Instagram, Hoy

Una personalidad que ‘enamoró’ al público y se consolidó en redes sociales

Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida como “La Bebeshita”, nació el 11 de diciembre de 1990 en Ciudad de México. Inició su carrera en los medios como participante del reality show Enamorándonos, donde su personalidad extrovertida y su estilo desenfadado le permitieron destacar entre el público.

Posteriormente, consolidó su presencia en televisión como presentadora y colaboradora en programas como Venga la Alegría Fin de Semana y MasterChef Junior.

Además de su faceta televisiva, La Bebeshita ha desarrollado una carrera como influencer, sumando millones de seguidores en plataformas como Instagram y YouTube.

En estas redes comparte contenido de entretenimiento, rutinas de belleza y momentos de su vida personal, lo que le ha permitido mantener una conexión constante con su audiencia.

Su incorporación a Hoy marca el regreso de Daniela Alexis a la conducción después de su participación en 'MasterChef Celebrity' (Foto: Instagram/@alexissoy)

Daniela Alexis también ha participado en realities de celebridades, como La Casa de los Famosos, donde formó parte de la cuarta temporada en Estados Unidos.

Su trayectoria incluye momentos de controversia y sinceridad respecto a su imagen y cirugías estéticas, temas que ha abordado abiertamente con sus seguidores.

La Bebeshita es reconocida por su capacidad de reinventarse en distintos formatos de entretenimiento y por su relación cercana con el público digital, posicionándose como una figura relevante en el ámbito del espectáculo y las redes sociales en México.