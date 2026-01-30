Emma Coronel solicita el fin anticipado de su libertad condicional en EEUU

Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pide terminar su libertad condicional. (Capturas de pantalla)

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha solicitado a la justicia de Estados Unidos la conclusión anticipada de su libertad condicional, prevista para finalizar en 2027.

De acuerdo con información revelada por el periodista Ángel Hernández, en Milenio, la exreina de belleza del Festival de la Feria del Café y la Guayaba argumenta haber cumplido la totalidad de sus obligaciones legales, además de mostrar su estabilidad familiar y profesional lejos del entorno criminal por el que se le juzgó y sentenció.

La petición, presentada al tribunal federal de Washington D.C., destaca que la madre de las gemelas del exlíder del Cártel de Sinaloa ha mantenido un comportamiento ejemplar y se ha enfocado casi exclusivamente en su actividad como modelo e influencer desde que recuperó la libertad en septiembre de 2023.

El expediente judicial consultado por el medio antes citado deja ver que la defensa de Emma Coronel sostiene que la exmodelo ha pagado todas las multas impuestas, incluyendo una sanción de un millón 499 mil 970 dólares y otro pago especial de 300 dólares: “Ha obedecido todas las leyes y mantenido un comportamiento satisfactorio”, se lee, además de que se subraya que se ha dedicado “de forma exclusiva a sobresalir en su profesión como modelo e influencer”.

La abogada Mariel Colón, representante legal de Coronel y también defensora de El Chapo, explicó en una entrevista con Ángel Hernández que la libertad condicional ha sido un obstáculo para la reinserción laboral y la vida cotidiana de su clienta: “A veces no le dan los permisos, o cuando se los dan ya pasó la oportunidad laboral. Ha perdido trabajo por eso, porque a veces llaman de un día para otro”, señaló.

Según lo reportado por el periodista, hasta el momento no se ha fijado una fecha para resolver la solicitud de Emma Coronel.

Su familia sigue en la mira

Aunque la hoy influencer no puede visitar a El Chapo Guzmán en prisión ni tener ningún tipo de contacto con éste, su familia continúa en el centro de la atención pública y judicial en México y Estados Unidos.

En mayo de 2025, el padre y el hermano de Emma, Inés Coronel Barreras y Inés Omar Coronel Aispuro, obtuvieron una suspensión provisional para evitar ser extraditados a Estados Unidos, luego de que México entregara a decenas de narcotraficantes a ese país.

Más recientemente, el 15 de enero de 2026, la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales mexicanas, desmanteló un campamento y una bodega con precursores químicos para la producción de metanfetaminas, “Tusi” y opioides sintéticos en Petatlán, Guerrero. De acuerdo con datos oficiales, las instalaciones estaban presuntamente vinculadas a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma.

Emma, Inés Omar y Edgar son los tres hermanos Coronel. (Jesús Aviles - Infobae México)

En el operativo, las autoridades incautaron más de 24.900 litros y 12.200 kilos de sustancias químicas, así como vehículos, armamento y equipo táctico. La afectación económica estimada por la acción fue de casi 30 millones de pesos. Los hechos se suman a la cadena de investigaciones y procesos legales que rodean a la familia Coronel.

Hasta el momento, Emma Coronel no ha hecho declaraciones públicas sobre la reciente intervención relacionada con su hermano.

Cargos, condena y liberación de Emma Coronel

Emma Coronel Aispuro fue detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto internacional de Dulles, Virginia, en un operativo encabezado por el FBI.

Tras ser acusada de conspiración para el tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y colaboración en la fuga de “El Chapo” Guzmán del penal de El Altiplano, se declaró culpable ante una corte federal de Washington D.C. en junio de 2021.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán, sale después del juicio del narcotraficante mexicano, conocido como “El Chapo”, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. 12 de febrero de 2019. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

La sentencia resultante incluyó 36 meses de prisión, una multa de 1.5 millones de dólares. En septiembre de 2023 se reportó que Coronel Aispuro se encontraba en libertad condicional, de los cuales tenía que cumplimentar otros cuatro años.

Según ella misma ha contado en el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, transmitido por Oxygen, durante su reclusión, enfrentó condiciones adversas, aislamiento y barreras idiomáticas. Sin embargo, la separación de sus hijas fue la experiencia más difícil y el mayor castigo de su condena, según afirma.

Emma Coronel: documental, influencer y modelo

Tras recuperar la libertad, Emma Coronel ha buscado reinventar su imagen y dar un giro a su vida pública. En el documental lanzado hace unos meses la exreina de belleza comparte su historia personal desde la adolescencia rural en Durango hasta su matrimonio con Guzmán Loera, el proceso judicial y su paso por prisión.

Emma Coronel relató que la última vez que vio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en libertad fue durante una cena familiar, días antes de Navidad de 2015 . (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

En ese proyecto, Coronel expresó públicamente su pesar hacia las víctimas de la violencia en Sinaloa: “Me solidarizo con todas las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido. Lo siento mucho de verdad”, declara en el documental, marcando una distancia con el pasado criminal y la imagen pública que la rodeó durante años.

Coronel también manifiesta su deseo de no volver a fallar y de darle a sus hijas una vida distinta: “Mi intención es, espero no volver a fallar”.

Desde su liberación, Emma coronel ha trabajado como modelo e influencer, participando en el videoclip de “La Señora” de Mariel Colón; ha participado en la Semana de la Moda de Milán con April Black Diamond, ha impulsado su marca y su guía fitness “Cuerpo que Brilla”, además de colaborar en publicidad de fajas, y otros productos, manteniendo una presencia activa en redes sociales. Hace unos días dejó ver su intención de hacer un canal de YouTube.

Actualmente, Emma Coronel cuenta con 549 mil seguidores en Instagram y 188 mil seguidores en TikTok.