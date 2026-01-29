México

Continúa venta ilegal de animales en las inmediaciones del Mercado Sonora: Congreso llama a reforzar vigilancia

Diputados locales llamaron a fortalecer labores de vigilancia para garantizar el bienestar animal en la capital

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las autoridades capitalinas y federales a mantener y reforzar las acciones de inspección y vigilancia en los locales comerciales y espacios aledaños al Mercado de Sonora, con el objetivo de evitar la venta ilegal de animales sin la autorización correspondiente, una práctica que vulnera la legislación ambiental y de protección animal vigente.

El llamado fue dirigido a los titulares del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), a fin de que continúen con los operativos de supervisión en la zona para garantizar el cumplimiento de la normatividad local en materia de bienestar animal.

Asimismo, se solicitó al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinarse con las autoridades capitalinas para inspeccionar las inmediaciones del mercado y actuar conforme a la ley en caso de detectar irregularidades.

Durante la sesión, se destacó que, de encontrarse posibles violaciones al Código Penal Federal, la Profepa deberá iniciar las carpetas de investigación correspondientes ante el Ministerio Público Federal, además de asegurar a los animales involucrados para salvaguardar su integridad, protección y bienestar.

A nombre de los diputados Jesús Sesma Suárez y Rebeca Peralta León, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y promoventes del punto de acuerdo, la diputada Yolanda García Ortega subrayó la importancia de no permitir retrocesos en la protección de los animales.

“Este Congreso no puede guardar silencio cuando el maltrato animal se traslada a la calle y no puede permitir que una resolución judicial termine convertida en un simple cambio de escenario”, expresó desde tribuna.

La legisladora hizo referencia a la sentencia judicial que establece que la venta de animales en mercados públicos es ilegal, además de ser contraria a la Constitución Política de la Ciudad de México y a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, marco normativo que obliga a las autoridades a garantizar condiciones dignas y seguras para los seres sintientes.

García Ortega advirtió que el comercio ilegal de animales ha evolucionado y ya no se limita al interior de los mercados públicos, sino que ahora se lleva a cabo de forma clandestina en las calles, banquetas y accesos, mediante entregas improvisadas, acuerdos por aplicaciones de mensajería y puntos de encuentro temporales en la vía pública. Esta reconfiguración, dijo, busca evadir la vigilancia de las autoridades y perpetuar prácticas que ponen en riesgo a los animales.

Ante este panorama, la diputada lanzó un llamado contundente a las autoridades: “Cero tolerancia a la venta ilegal de animales dentro y fuera del Mercado de Sonora”, al tiempo que recordó que la protección animal no es una concesión, sino una obligación constitucional que debe cumplirse de manera efectiva y permanente.

Finalmente, el Congreso local reiteró la necesidad de una coordinación interinstitucional que permita erradicar esta práctica, fortalecer el estado de derecho y garantizar el bienestar de los animales, así como la aplicación plena de la ley en beneficio de la sociedad y del entorno urbano.

