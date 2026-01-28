Poncho de Nigris revela que preparó pelea a golpes entre Turbulence y Burrita Burrona

Las drags queens se iban a pelear en Ring Royal. Credito:IG@burritaburrona

Aunque ya no forman parte del mismo equipo de trabajo, Turbulence y Momo Guzmán, quien daba vida a Burrita Burrona, siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, se reveló que ambos artistas estaban contemplados para una pelea de box organizada por Poncho de Nigris; sin embargo, uno de los comediantes terminó por declinar la oferta.

En un encuentro con los medios de comunicación, Poncho de Nigris y Momo Guzmán hablaron sobre la pelea de box que estaba destinada a hacer, pese a que el comediante no quiso decir mucho y el exconcursante de La Casa de los Famosos sacó el tema casi sin la autorización de Momo.

“Se iba rifar un tiro con Turbulence y se rajó. Ya se iban a subir al ring y se rajó, ya se iban a dar un tiro. Ya estaba, iba a ser bien viral esa pelea, pero se rajó Turbulence”.

Momo Guzmán, entre risas, pidió a Poncho de Nigris que no dijera más al respecto. Ante la insistencia, lo único que comentó el artista detrás de Burrita Burrona fue que él sí había aceptado pelear, y que la decisión de no participar había sido de Turbulence.

Al parecer, la pelea entre Turbulence y Momo Guzmán iba a formar parte de Ring Royal, el espectáculo que se presentará pronto en la Arena Monterrey y que enfrentará a la celebridades como Carlos Trejo, Alfredo Adame, Abelito y Aldo de Nigris.

¿Quiénes pelearán en el evento de Poncho de Nigris?

La cartelera de Ring Royale sumó un duelo cargado de expectativa al confirmar a Nicola Porcella frente a Aldo de Nigris, un choque que despierta debate por sus contrastes y antecedentes. (Instagram)

Estos son los enfrentamientos confirmados para el evento del próximo 15 de marzo.

Karely Ruíz y Marcela Mistral

Aldo de Nigris frente a Nicola Porcella

Abelito contra Bull Terrie

Alberto ‘El Patrón’ ante Chuy Almada

La Kyliezz y Georgina frente a Alexis Mvgler y Velvetine

RC contra Guetto Living

Azuky y Aczino con una batalla de freestyle.