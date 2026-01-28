México

Poncho de Nigris revela que preparó pelea a golpes entre Turbulence y Burrita Burrona

Los antiguos amigos iban a formar parte de Ring Royal, el evento de box organizado por el regiomontano

Guardar
Las drags queens se iban
Las drags queens se iban a pelear en Ring Royal. Credito:IG@burritaburrona

Aunque ya no forman parte del mismo equipo de trabajo, Turbulence y Momo Guzmán, quien daba vida a Burrita Burrona, siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, se reveló que ambos artistas estaban contemplados para una pelea de box organizada por Poncho de Nigris; sin embargo, uno de los comediantes terminó por declinar la oferta.

En un encuentro con los medios de comunicación, Poncho de Nigris y Momo Guzmán hablaron sobre la pelea de box que estaba destinada a hacer, pese a que el comediante no quiso decir mucho y el exconcursante de La Casa de los Famosos sacó el tema casi sin la autorización de Momo.

(YouTube: Pinky Promise)
(YouTube: Pinky Promise)

Se iba rifar un tiro con Turbulence y se rajó. Ya se iban a subir al ring y se rajó, ya se iban a dar un tiro. Ya estaba, iba a ser bien viral esa pelea, pero se rajó Turbulence”.

Momo Guzmán, entre risas, pidió a Poncho de Nigris que no dijera más al respecto. Ante la insistencia, lo único que comentó el artista detrás de Burrita Burrona fue que él sí había aceptado pelear, y que la decisión de no participar había sido de Turbulence.

Al parecer, la pelea entre Turbulence y Momo Guzmán iba a formar parte de Ring Royal, el espectáculo que se presentará pronto en la Arena Monterrey y que enfrentará a la celebridades como Carlos Trejo, Alfredo Adame, Abelito y Aldo de Nigris.

¿Quiénes pelearán en el evento de Poncho de Nigris?

La cartelera de Ring Royale
La cartelera de Ring Royale sumó un duelo cargado de expectativa al confirmar a Nicola Porcella frente a Aldo de Nigris, un choque que despierta debate por sus contrastes y antecedentes. (Instagram)

Estos son los enfrentamientos confirmados para el evento del próximo 15 de marzo.

  • Karely Ruíz y Marcela Mistral
  • Aldo de Nigris frente a Nicola Porcella
  • Abelito contra Bull Terrie
  • Alberto ‘El Patrón’ ante Chuy Almada
  • La Kyliezz y Georgina frente a Alexis Mvgler y Velvetine
  • RC contra Guetto Living
  • Azuky y Aczino con una batalla de freestyle.

Temas Relacionados

Poncho de NigrisMomo GuzmánBurrita BurronaTurbulencemexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: Eje 1 Oriente permanece cerrado por la presencia de manifestantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 27 de enero

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX instala 17 filtros sanitarios para detectar brote de sarampión

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que también arrancará la vacunación para prevenir la enfermedad viral

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX

Tensión entre el gobierno de la CDMX y activistas tras protestas por el Refugio Franciscano

Tras reciente protesta ambas partes reavivan el debate sobre el trato a los animales rescatados y los acuerdos pendientes y Gobierno de la Ciudad de México llama respetar acuerdos previos

Tensión entre el gobierno de

Cayó José “N” en Puebla, es señalado como presunto líder de una banda dedicada al robo de camiones de carga

Tras su detención, la Fiscalía General del Estado ha revelado que era un objetivo prioritario en la región

Cayó José “N” en Puebla,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un presunto integrante

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

Detienen a dos hombres relacionados con la desaparición de tres abogados de Lenin Canchola en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Sabrok quiere entrar a

Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

Kanye West en México: invitados y posible setlist para el concierto en la Plaza de Toros

Rafael Inclán critica a víctimas de Julio Iglesias por abuso sexual: “Se tardaron en decirlo”

Cruz “N” asegura que sus hijos viven con él y deja entrever que Alicia Villarreal es manipulada

Claudio Yarto manda mensaje a los Molotov por burlarse de su rap

DEPORTES

Santiago Gimenez habla sobre su

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca

América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud

Germán Berterame podría debutar con Messi en esta fecha