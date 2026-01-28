México pone en marcha el mayor Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial de Latinoamérica

El Centro de Formación en IA ofrece doble certificación y vinculación directa con empresas líderes del sector tecnológico.

México dio un paso decisivo hacia el fortalecimiento de su ecosistema digital con la puesta en marcha del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, considerado el más grande de Latinoamérica por su alcance nacional y su enfoque estratégico en el desarrollo de talento tecnológico.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que a partir de este lunes 26 de enero, 10 mil estudiantes iniciaron actividades en este programa impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Capacitación gratuita en Inteligencia Artificial y tecnologías clave

El objetivo central del Centro es certificar de manera gratuita a 25 mil personas al finalizar 2026 en áreas estratégicas de alta demanda laboral.

La capacitación busca certificar a 25 mil personas en áreas estratégicas de alta demanda tecnológica para finales de 2026.

El programa ofrece un modelo de entrenamiento acelerado en Inteligencia Artificial, análisis de datos, ciberseguridad, computación en la nube y programación en Java, disciplinas fundamentales para la transformación digital del país.

Esta formación técnica se complementa con el desarrollo de habilidades psicosociales e inglés conversacional, con el propósito de mejorar la empleabilidad de jóvenes y facilitar su integración al mercado laboral tecnológico, tanto en México como a nivel internacional.

Doble certificación y acompañamiento académico especializado

Las y los participantes del Centro obtendrán una doble certificación, otorgada por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), lo que garantiza el reconocimiento académico de los conocimientos adquiridos.

El programa incluye tutoría personalizada y acompañamiento de expertos de INFOTEC, TecNM y empresas líderes del sector. Crédito: Agencia de Transformación Digital

Durante el proceso formativo, estudiantes contarán con tutoría personalizada, asesoría académica y seguimiento continuo, gracias a la participación directa de especialistas de INFOTEC, TecNM y expertos provenientes de empresas tecnológicas, quienes acompañarán el aprendizaje y resolverán dudas de manera permanente.

Cobertura nacional y alianzas con empresas líderes en tecnología

El arranque de la primera generación se realizó de forma simultánea en 10 ciudades del país: Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas, Nayarit y la Ciudad de México, consolidando un proyecto de alcance nacional.

El programa se desarrolla en coordinación con la ATDT, INFOTEC, TecNM y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), además de contar con el respaldo de empresas líderes del sector tecnológico, que facilitarán la vinculación laboral de los estudiantes.

Empresas tecnológicas con las que colabora el Centro de Formación en IA:

Microsoft

Google

Amazon Web Services (AWS)

IBM

Accenture

Axity

Kyndryl

Tata Consultancy Services (TCS)

Meta

Softtek

Salesforce

Ericsson

Oracle

SAP

México, país de innovación y acceso abierto al conocimiento

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial forma parte del proyecto “México, país de innovación”, presentado el pasado 6 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el TecNM plantel Tláhuac, en la Ciudad de México.

La capacitación busca certificar a 25 mil personas en áreas estratégicas de alta demanda tecnológica para finales de 2026.

La iniciativa busca garantizar el acceso al conocimiento tecnológico y fortalecer el desarrollo del talento nacional.

Las y los estudiantes se registraron en la convocatoria abierta el 26 de noviembre de 2025.

Además, los cursos también estarán disponibles de forma gratuita a través de la plataforma Saberes MX, ampliando el acceso a la capacitación tecnológica en todo el país.

Para la segunda generación, se prevé incrementar la matrícula de 10 mil a 15 mil estudiantes, consolidando a México como referente regional en formación tecnológica.