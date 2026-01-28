México

México pone en marcha el mayor Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial de Latinoamérica

10 mil estudiantes inician capacitación gratuita en IA y tecnologías clave en todo el país

Guardar
El Centro de Formación en
El Centro de Formación en IA ofrece doble certificación y vinculación directa con empresas líderes del sector tecnológico.

México dio un paso decisivo hacia el fortalecimiento de su ecosistema digital con la puesta en marcha del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, considerado el más grande de Latinoamérica por su alcance nacional y su enfoque estratégico en el desarrollo de talento tecnológico.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que a partir de este lunes 26 de enero, 10 mil estudiantes iniciaron actividades en este programa impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Capacitación gratuita en Inteligencia Artificial y tecnologías clave

El objetivo central del Centro es certificar de manera gratuita a 25 mil personas al finalizar 2026 en áreas estratégicas de alta demanda laboral.

La capacitación busca certificar a
La capacitación busca certificar a 25 mil personas en áreas estratégicas de alta demanda tecnológica para finales de 2026.

El programa ofrece un modelo de entrenamiento acelerado en Inteligencia Artificial, análisis de datos, ciberseguridad, computación en la nube y programación en Java, disciplinas fundamentales para la transformación digital del país.

Esta formación técnica se complementa con el desarrollo de habilidades psicosociales e inglés conversacional, con el propósito de mejorar la empleabilidad de jóvenes y facilitar su integración al mercado laboral tecnológico, tanto en México como a nivel internacional.

Doble certificación y acompañamiento académico especializado

Las y los participantes del Centro obtendrán una doble certificación, otorgada por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), lo que garantiza el reconocimiento académico de los conocimientos adquiridos.

El programa incluye tutoría personalizada y acompañamiento de expertos de INFOTEC, TecNM y empresas líderes del sector. Crédito: Agencia de Transformación Digital

Durante el proceso formativo, estudiantes contarán con tutoría personalizada, asesoría académica y seguimiento continuo, gracias a la participación directa de especialistas de INFOTEC, TecNM y expertos provenientes de empresas tecnológicas, quienes acompañarán el aprendizaje y resolverán dudas de manera permanente.

Cobertura nacional y alianzas con empresas líderes en tecnología

El arranque de la primera generación se realizó de forma simultánea en 10 ciudades del país: Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas, Nayarit y la Ciudad de México, consolidando un proyecto de alcance nacional.

El programa se desarrolla en coordinación con la ATDT, INFOTEC, TecNM y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), además de contar con el respaldo de empresas líderes del sector tecnológico, que facilitarán la vinculación laboral de los estudiantes.

Empresas tecnológicas con las que colabora el Centro de Formación en IA:

  • Microsoft
  • Google
  • Amazon Web Services (AWS)
  • IBM
  • Accenture
  • Axity
  • Kyndryl
  • Tata Consultancy Services (TCS)
  • Meta
  • Softtek
  • Salesforce
  • Ericsson
  • Oracle
  • SAP

México, país de innovación y acceso abierto al conocimiento

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial forma parte del proyecto “México, país de innovación”, presentado el pasado 6 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el TecNM plantel Tláhuac, en la Ciudad de México.

La capacitación busca certificar a
La capacitación busca certificar a 25 mil personas en áreas estratégicas de alta demanda tecnológica para finales de 2026.

La iniciativa busca garantizar el acceso al conocimiento tecnológico y fortalecer el desarrollo del talento nacional.

Las y los estudiantes se registraron en la convocatoria abierta el 26 de noviembre de 2025.

Además, los cursos también estarán disponibles de forma gratuita a través de la plataforma Saberes MX, ampliando el acceso a la capacitación tecnológica en todo el país.

Para la segunda generación, se prevé incrementar la matrícula de 10 mil a 15 mil estudiantes, consolidando a México como referente regional en formación tecnológica.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialAgencia de Transformación Digital y TelecomunicacionesEstudiantesCentro Público de Formación en Inteligencia ArtificialGobierno de MéxicoEducaciónPolítica Mexicanomexico-noticias

Más Noticias

SCJN confirma que el manejo de aguas residuales debe reclamarse por la vía administrativa por esta razón

Por unanimidad la Corte aprobó el amparo directo 27/2025 en el que una persona demandó a Simas Torreón

SCJN confirma que el manejo

Juan Pablo Medina rompe con Paulina Dávila, esposa de Chespirito en su bioserie, quien lo apoyó tras perder una pierna

Después de confirmar que terminó su romance con la ‘Graciela Fernández’ de ‘Sin querer queriendo’, el intérprete aseguró que hoy está más enfocado que nunca en su bienestar personal

Juan Pablo Medina rompe con

José Madero lamenta no tener familia a sus 45 años: “Ha sido difícil”

El cantante de PXNDX confesó que la última etapa de su vida ha sido complicada

José Madero lamenta no tener

La UNAM desarrolla una molécula innovadora contra el cáncer de mama triple negativo

Un inmunoestimulante activo en animales podría abrir nuevas rutas terapéuticas y ampliar opciones a pacientes sin tratamiento eficaz

La UNAM desarrolla una molécula

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con casi dos toneladas de sustancias químicas en Michoacán

En el sitio también se hallaron 80 kilogramos de presunta metanfetamina

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con casi dos toneladas de sustancias químicas en Michoacán

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Ejército mexicano aseguró nacolaboratorio inactivo y 7 zonas de almacenamiento de precursores químicos en Sinaloa

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Medina rompe con

Juan Pablo Medina rompe con Paulina Dávila, esposa de Chespirito en su bioserie, quien lo apoyó tras perder una pierna

José Madero lamenta no tener familia a sus 45 años: “Ha sido difícil”

Regina Murguía, integrante de JNS, terminó su tratamiento contra el cáncer de colon tras cirugía y quimioterapias

Hospitalizan a Elisa Beristain por riesgo de shock séptico: “Enfrenta varios peligros”

Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, preventa y venta de boletos

DEPORTES

A dos meses de su

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca

América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud

Germán Berterame podría debutar con Messi en esta fecha

Cruz Azul mantiene localía en el Estadio Cuauhtémoc pese a rehabilitación del césped

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca