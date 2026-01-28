México

Elefante marino sorprende a turistas tras aparecer en playa de Nayarit

Autoridades activaron los protocolos de seguridad para resguardar al ejemplar y a la población

Hallan elefante marino en playa de Nayarit. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La mañana de este martes, un elefante marino fue visto descansando en la playa Los Ayala, en el municipio de Compostela, Nayarit, hecho que generó sorpresa y expectación entre turistas y habitantes de la zona.

La inusual presencia de este mamífero marino en costas nayaritas movilizó de inmediato a autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes activaron protocolos de seguridad y protección tanto para el ejemplar como para la población.

El avistamiento ocurrió durante las primeras horas del día, cuando el animal fue observado recostado sobre la arena, aparentemente tomando el sol. Decenas de personas se acercaron al lugar para observarlo y captar imágenes del momento, lo que llevó a elementos de Protección Civil, policías municipales y cuerpos de emergencia a acordonar el área y restringir el acceso.

Autoridades activaron los protocolos de seguridad para resguardar al ejemplar. Foto: (Secretaría de Seguridad y Protección Civil de Nayarit)

Las autoridades solicitaron a los asistentes mantener una distancia prudente y evitar cualquier intento de interacción con el elefante marino, subrayando que se trata de una especie silvestre que puede estresarse o reaccionar de forma impredecible. El objetivo principal del operativo fue permitir que el animal permaneciera en calma mientras se evaluaban sus condiciones físicas.

Personal del cuerpo de bomberos, Protección Civil municipal y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) acudieron al sitio para revisar el estado de salud del ejemplar. De acuerdo con información oficial, el elefante marino no presentaba lesiones visibles ni signos aparentes de enfermedad, por lo que se mantuvo el resguardo del área para evitar riesgos innecesarios.

Cabe destacar que este mismo ejemplar había sido visto el pasado domingo en las playas de Miramar, en el municipio de San Blas. En aquella ocasión, tras ser evaluado por las autoridades, se determinó que se encontraba en buen estado de salud y minutos después regresó al mar. Sin embargo, este martes volvió a salir a tierra firme, esta vez en la playa Los Ayala, ubicada a aproximadamente 100 kilómetros del punto del primer avistamiento.

Turistas y habitantes de la zona se vieron sorprendidos por el singular hallazgo del mamífero marino en la playa. Foto: (Redes sociales)

Los elefantes marinos (mirounga) son mamíferos marinos pertenecientes a la familia de las focas (fócidos) y se caracterizan por su gran tamaño y peso, que puede superar las dos toneladas en el caso de los machos adultos.

Existen dos especies principales: el elefante marino del norte (mirounga angustirostris) y el del sur (mirounga leonina). Suelen habitar en aguas frías del océano Pacífico y Atlántico, por lo que su presencia en zonas más cálidas es poco común, aunque puede ocurrir durante desplazamientos, periodos de descanso o desorientación.

Estos animales pasan la mayor parte de su vida en el mar, pero salen a tierra para descansar, mudar el pelaje o recuperarse de largos viajes. Por esta razón, especialistas recomiendan no molestarlos ni forzarlos a regresar al agua, ya que el descanso es vital para su supervivencia.

Las autoridades informaron que continuarán monitoreando la situación y aplicando los protocolos correspondientes para este tipo de avistamientos, con el fin de garantizar la seguridad del elefante marino y de las personas que visitan la zona.

