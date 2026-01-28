México

Cruz “N” asegura que sus hijos viven con él y deja entrever que Alicia Villarreal es manipulada

El productor musical fue abordado por la prensa al salir del Palacio de Justicia de Nuevo León, donde se encontró con “La Güerita Consentida”

Cruz Martínez reitera su inocencia
Cruz Martínez reitera su inocencia en el proceso judicial y asegura contar con el respaldo de sus hijos y de Dios.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal fueron captados por la prensa a su salida del Palacio de Justicia de Nuevo León. En esta ocasión, la cantante se mostró visiblemente afectada, mientras que el músico estuvo abierto a responder varios cuestionamientos.

Principalmente, el creador de Kumbia Kings señaló una vez más que es inocente y confía en que con el paso de los días se demuestre la verdad que conoce Dios y sus hijos.

Yo sé la verdad, mis hijos, Dios y la ley saben la verdad”, expresó y agregó: “Con tantas contradicciones es difícil mantener una mentira”.

Alicia Villarreal aparece visiblemente afectada
Alicia Villarreal aparece visiblemente afectada al salir del Palacio de Justicia de Nuevo León tras ser abordada por la prensa.

Hijos de Alicia Villarreal estarían viviendo con su papá

Al poner a sus hijos en la conversación, los reporteros abordaron lo ocurrido durante las fiestas decembrinas, pues distintos medios mencionaron que habían pasado Navidad y Año Nuevo con Cruz Martínez y el actor Arturo Carmona.

De acuerdo con el productor, los dos hijos más pequeños de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” viven con el actualemente, por lo que pasaron juntos las fiestas.

Mis hijos vivien conmigo, yo les dije que era importante que ellos pasaran tiempo con su mamá”, explicó.

La relación entre Alicia Villarreal
La relación entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona sigue siendo objeto de polémica en medio del conflicto familiar y legal.

Y añadió: “Estuvimos juntos los tres niños con su papá en Nochebuena, con Arturo Carmona y su familia y la pasamos ahí hasta Año Nuevo en Nueva York”.

Pese a que la cantante de regional mexicano ha negado en más de una ocasión estar distanciada de sus hijos, las declaraciones de Cruz Martínez vuelven a poner en el ojo del huracán la relación familiar.

¿Alicia Villarreal es manipulada desde que se separó de Cruz “N”?

En medio de la polémica que se ha generado por la notable lejanía entre Villarreal y su hija Melenie Carmona, fruto de su relación con Arturo Carmona. Martínez dejó entrever que muchas de las acciones de su exesposa parecen no ser por iniciativa propia.

Yo creo que ella está siendo manipulada, guiada por las personas equivocadas", expresó.

Asimismo, señaló que su sentir va más allá del proceso legal que enfrentan, pues le ha comenzado a surgir una preocupación por su “salud mental”.

Hasta ahora, Alicia Villarreal no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su expareja, pero no es la primera vez que enfrenta una situación así desde que comenzó su relación con Cibad Hernández.

Cruz Martínez sugiere que Alicia
Cruz Martínez sugiere que Alicia Villarreal es manipulada y está guiada por personas equivocadas, lo que afecta su bienestar.

Cibad Hernández estaría detrás de la carrera de Alicia Villarreal

Semanas atrás, se dio a conocer que la cantante ya no estaría trabajando con su hermana sino con su pareja, quien aparentemente está detrás de las decisiones artisticas de Villarreal.

"Me cuentan que supuestamente la hermana del Cibad y la sobrina son asistentes de Alicia, pues las han visto en los eventos, no solo ellas también el cuñado. Ahora el Cibad se hace llamar manager de Alicia, ya el tipo anda vendiendo shows", reveló la cuenta de espectáculos ‘Chamonic’.

Alicia VillarrealCruz MartínezLa Güerita ConsentidaProceso LegalNuevo Leónmexico-entretenimientomexico-noticias

